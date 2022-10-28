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'كييف' تستلم دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الغربية

'كييف' تستلم دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الغربية
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، عن" وصول أنظمة دفاع جوي جديدة إلى العاصمة، الأمر الذي من شأنه أن يعيق الضربات الجوية على مرافق البنية التحتية في المدينة".

العالم- الازمة الأوكرانية

وأوضح عبر "تليغرام"، أن "قوات نظام كييف أكدت وصول الأنظمة الجديدة، وأن سماء المدينة ستكون أكثر أمنا، آملين أن تتمكن هذه الأنظمة من صد هجمات المسيّرات الروسية".

وقد أعلنت سلطات نظام كييف الأسبوع الماضي عن فرض قيود طارئة على استهلاك الكهرباء، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بشبكات الطاقة، بسبب الضربات الروسية التي استهدف البنى التحتية" على حد زعمها.

في وقت سابق، توجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو بطلب تزويد نظامه بأنظمة دفاع جوي متطورة.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن" الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي".

من جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن " تزويد نظام كييف بأنظمة الدفاع الجوي الغربية، سيؤدي إلى تأجيج الصراع وإطالة أمده، لكنه لن يوقف روسيا عن تحقيق أهدافها".

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'كييف' تستلم دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الغربية