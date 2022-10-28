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إيران تنتقد رفض أمريكا تنفيذ قرار لمحكمة العدل الدولية بعدم حظر الأدوية

إيران تنتقد رفض أمريكا تنفيذ قرار لمحكمة العدل الدولية بعدم حظر الأدوية
الجمعة ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

صرحت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة " زهرا ارشادي"، بأن الولايات المتحدة ترفض تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المؤقت بعدم فرض الحظر على ايران فيما يخص الغذاء والدواء.

العالم- ايران

وأكدت إرشادي أن أمريكا لن تكتفي بهذا وانما فرضت انواع جديدة من الحظر ، خاصة أثناء تفشي فيروس كورونا وتعمدت عدم الوفاء بالتزاماتها بهذا القرار.

واشارت ارشادي الى ان ايران لديها حاليا ملفات في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها ملف تحت عنوان (بعض اموال ايران) يتعلق بالارصدة المحتجزة العائدة للشركات الايرانية والمسؤولين الحكوميين والذي كان يتابع في المحاكم الامريكية.

واكدت ارشادي ان الاجراءات الامريكية ضد دولة مستقلة وضد مؤسساتها وشركاتها وودائعها أمر غير قانوني ويتناقض مع العديد من المعاهدات الدولية.

واشارت الى ان محكمة العدل الدولية في لاهاي احرزت عام 2019 ان من صلاحياتها متابعة الشكاوى الايرانية بشان ملف بعض ارصدة الايرانيين وان عدة جلسات عقدت في الديوان في ايلول/سبتمبر الماضي وان الملف يخضع حاليا للمتابعة.

واضافت ان محكمة العدل الدولية وبناء على طلب ايران اصدرت قرارا مؤقتا طالبت فيه امريكا برفع كل القيود عن توريد المواد الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية والادوات الاحتياطية والخدمات اللازمة للطيران المدني عن ايران.

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