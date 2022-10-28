الاتحاد الأوروبي: منح الثقة لحكومة السوداني خطوة نحو تأمين استقرار العراق وإزدهاره

العالم - العراق

وذكر بيان للاتحاد، أن" الاتحاد الأوروبي يهنئ رئيس الوزراء محمد السوداني على التصويت الناجح ونيل حكومته الثقة في برلمان العراق"، معتبراً إياه "يوما جيدا للعراق وللعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعراق وخطوة مهمة نحو تأمين استقرار العراق وازدهاره".

وأشار البيان إلى أن" الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء وحكومته، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن ومكافحة الفساد".

وتابع البيان أن "الاتحاد الأوروبي يكرر استعداده لاستضافة مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق في أقرب فرصة"، مبينا أن" التزام رئيس الوزراء بسياسة خارجية متوازنة وعلاقات جيدة مع جميع جيران العراق يفتح آفاقاً إيجابية للمستقبل".

وأكد البيان أن" الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه".