إيران: اميركا المتهم الاول في اعمال الشغب بالبلاد

العالم - ايران

وقالت ممثلية ايران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، ردا على الأنباء المنشورة بأن الولايات المتحدة تحاول عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع لهذه المنظمة فيما يتعلق بقضايا إيران الداخلية: انه وفي ضوء النفاق واستخدام المعايير المزدوجة والممارسات الانتقائية لحقوق الإنسان ، فاننا نعتبر المزاعم الأميركية بدعم المرأة الإيرانية خادعة وتفتقر إلى حسن النية.

وأشارت إلى أنه وفقًا لتقرير اجهزة الامن الإيرانية ، فإن الولايات المتحدة هي متهم الصف الاول في أعمال الشغب في البلاد واضافت: ان الولايات المتحدة وحلفاؤها يسيئون استخدام مثل هذا المنبر (الأمم المتحدة) بشكل مستمر لدفع أجندتهم السياسية ، حتى على حساب انتهاك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق ، عقب محاولة واشنطن عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن الدولي ، قالت مصادر دبلوماسية إن أميركا وألبانيا تسعيان لعقد هذا الاجتماع يوم الأربعاء من هذا الأسبوع من أجل مواصلة التدخل في شؤون إيران الداخلية.

وأضافت: إن هذا الإجراء الأميركي هو رد فعل على تقرير أجهزة الامن الإيرانية - وزارة الامن وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري - حول العوامل الكامنة وراء اعمال الشغب في إيران.

وقالت المصادر الدبلوماسية: بدلاً من الرد على الحالات المذكورة في تقرير اجهزة الامن الايرانية ، تستعرض الولايات المتحدة، عبر هروبها الى الامام، دعمها لحقوق الإنسان بشكل انتقائي وبأهداف سياسية محددة.