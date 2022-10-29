تجارة ايران الخارجية تسجل 60.1 مليار دولار بنمو 10 بالمئة

العالم - ايران

وأضاف متحدث الجمارك " مرتضى عمادي"في بيان اليوم السبت، أن التجارة الخارجية سجلت نموا سعريا بنسبة 10 بالمئة فيما انخفضت كمّيا 18.2 بالمئة.

واوضح المتحدث أن ايران صدرت 6.283 مليون طن من السلع بقيمة 28.406 مليار دولار بنمو سعري 5.6 بالمئة وانخفاض كمي 18.2 بالمئة، بالمقابل قامت باستيراد 19.747 مليون طن من البضائع بقيمة 31.277 مليار دولار بانخفاض سعري وكمّي 15.7 و14.4 بالمئة على التوالي.

وأشار السلع الرئيسية الاولى المصدرة للخارج خلال الشهور السبعة الماضية، وهي البروبان المسال والميثانول والبوتان المسال والبولي اثيلين والقطران والغاز الطبيعي المسال واليوريا وسبائك الحديد والصلب اضافة الى انواع الزيوت الخفيفة والمشتقات باستثناء البنزين.