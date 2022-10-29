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تجارة ايران الخارجية تسجل 60.1 مليار دولار بنمو 10 بالمئة

تجارة ايران الخارجية تسجل 60.1 مليار دولار بنمو 10 بالمئة
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية تسجيل حجم التجارة الخارجية للبلاد 81.030 مليون طن بقيمة 60.133 مليار دولار في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اكتوبر/تشيرين الاول 2022.

العالم - ايران

وأضاف متحدث الجمارك " مرتضى عمادي"في بيان اليوم السبت، أن التجارة الخارجية سجلت نموا سعريا بنسبة 10 بالمئة فيما انخفضت كمّيا 18.2 بالمئة.

واوضح المتحدث أن ايران صدرت 6.283 مليون طن من السلع بقيمة 28.406 مليار دولار بنمو سعري 5.6 بالمئة وانخفاض كمي 18.2 بالمئة، بالمقابل قامت باستيراد 19.747 مليون طن من البضائع بقيمة 31.277 مليار دولار بانخفاض سعري وكمّي 15.7 و14.4 بالمئة على التوالي.

وأشار السلع الرئيسية الاولى المصدرة للخارج خلال الشهور السبعة الماضية، وهي البروبان المسال والميثانول والبوتان المسال والبولي اثيلين والقطران والغاز الطبيعي المسال واليوريا وسبائك الحديد والصلب اضافة الى انواع الزيوت الخفيفة والمشتقات باستثناء البنزين.

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تجارة ايران الخارجية تسجل 60.1 مليار دولار بنمو 10 بالمئة