أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

-اطلاعات..

القائد .. الذين يقفون وراء الجريمة الإرهابية بشيراز سيتلقون العقاب بالتأكيد .

- آرمان امروز ..

إيران تشهد مسيرات تنديد شعبية واسعة بالجريمة الإرهابية بمزار شاهجراغ بشيراز .

- ابرار ..

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الجريمة الإرهابية في شيراز .

آرمان ملي ..

بيان مشترك لوزارة الأمن وإستخبارات الحرس .. أجهزة جاسوسية أجنبية تقف وراء الإضطرابات .

- ابتكار ..

بيان مشترك لوزارة الأمن وإستخبارات الحرس .. المخطط التخريبي في إيران فشل تماما .

- ايران ..

صمت أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم إزاء الجريمة الإرهابية الوحشية بشيراز .

- جوان ..

السيد حسن نصر الله .. إتفاق ترسيم الحدود البحرية لايعني التطبيع مع الكيان الصهيوني.

- خراسان ..

بدء مهام محمد شياع السوداني الصعبة بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان العراقي .

- قدس ..

الرئيس الروسي ينفي وجود أية نية لدى موسكو لإستخدام النووي بأوكرانيا. .

- وطن امروز ..

فشل المخطط التخريبي .. الشعب يطالب بعدم التسامح مع المخلين بالأمن .

- كيهان ..

الشعب الإيراني يطالب في مسيرات شاملة بالإنتقام من الذين يقفون وراء العنف والإرهاب.

- سياست روز ..

حكومة الإنقاذ .. التحالف السعودي سرق ماقيمته مليار دولار من النفط اليمني خلال الهدنة .

_ أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

SV

-سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان ( اللعبة الخطرة )..

تحدثت محافل حلف شمال الاطلسي "الناتو" عن عزم الولايات المتحدة على نشر المزيد من الرؤوس والقنابل النووية التكتيكية في اوروبا . ويبدو ان واشنطن ابلغت حليفاتها بالناتو في اجتماع مغلق عقد مؤخرا ببروكسل بانها ستنشر قنابل نووية ميدانية جديدة باوروبا في شهر ديسمبر المقبل.

( إن هذا الموقف الأمريكي تصعيد خطير للأجواء الدولية , ويكفي إرتكاب أي خطأ في الحسابات لتعريض العالم لحرب نووية )

ان على الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التحرك من وحي مسؤلياتهما بحظر الانتشار النووي لوضع حدا لهذه التهديدات الخطيرة المتمثلة بموقف واشنطن الاستفزازي الاخير ,

2- خراسان ..

في مقالها (التحالف مع مصاصي الدماء ) كتبت صحيفة خراسان ..

تواصل تركيا السير في طريق تعزيز وتوطيد علاقاتها مع الكيان الصهيوني بكل سرعة وجدية , وفي الوقت الذي ترفع فيه عقيرتها كالمعتاد بشعارات براقة تتحدث عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية .

( إن تركيا تسابق الزمن في الواقع في مسار توطيد علاقاتها الإقتصادية والتجارية والعسكرية أيضا مع الكيان الصهيوني )

فزيارة وزير الحرب الصهيوني "بيني غانتس" لانقرة كشفت عن جانب من التعاون العسكري والامني بين تركيا والكيان كما تناولت موضوع وجود قيادات فلسطينية بتركيا حيث تشترط تل ابيب اخراج هذه القيادات من الاراضي التركية لتوطيد العلاقات اكثر مع انقرة .

والحقيقة هي ان المنطق الذي تطرحه تركيا عجيب تماما , فهي تدعم القضية الفلسطينية كلاميا وبشعارات وباستضافة قيادات لكنها تندفع في نفس الوقت الى حافة الدخول في تحالف استراتيجي كامل مع مصاصي دماء وقتلة الشعب الفلسطيني.

3- كيهان ..

صحيفة كيهان نشرت تقريرا يحمل عنوان ( التحالف السعودي وسرقة الغاز اليمني)..

اعلنت وزارة النفط في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء ان التحالف السعودي سرق خلال ستة اشهر من الهدنة ما قيمته مليار دولار من النفط والغاز من اليمن .

( إن اليمن غني بثرواته من النفط والغاز حسب تاكيد محافل إقتصادية دولية تعنى بقضايا الطاقة وأسواقها في العالم )

ان ما اعلنت عنه حكومة الانقاذ اليمنية يلقي الضوء على الحجم الواسع لعمليات نهب ثروات اليمن من النفط والغاز , وان الهدنة لم تكن لايجاد ارضية لوقف الحرب والعدوان من رؤية التحالف السعودي بل لمواصلة نهب ثروات اليمن .

4- اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها( أمريكا تنشر قنابل نووية بأوروبا)..

كشفت اوساط امريكية واوروبية النقاب عن تسريع واشنطن لخططها الداعية لنشر قنابل نووية تكتيكية في قواعد لحلف الناتو باوروبا شهر ديسمبر المقبل بدلا من ربيع العام القادم .

( أوساط مقربة من الناتو ببروكسل أوضحت أن أمريكا تعتزم نشر قنابل من طراز "بي -61" لأول مرة بأوروبا )

ويبدو ان ذريعة امريكا لتبرير هذا التصعيد الخطير في الاجواء الدولية , تبرير بالحرب الاوكرانية وتبادل الاتهامات بين روسيا واوكرانيا حول التخطيط لاستخدام القنبلة القذرة. ان نشر امريكا لرؤوس نووية جديدة باوروبا قد يدفع روسيا والصين ايضا لاتخاذ اجراءات مضادة لتفادي ظهور اختلال في المعادلات الاستراتيجية , وبالطبع ستؤدي هذه الخطوة الامريكية الاستفزازية الى زعزعة اسس السلام والاستقرار في العالم برمته .

5- ارمان ملي ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( روسيا ومسألة الأقمار الصناعية الغربية ) كتبت صحيفة ارمان ملي ..

صرح مسؤول في الخارجية الروسية ان موسكو قد تضطر لاسقاط اقمار اصطناعية غربية مهمتها تقديم معلومات استخبارية ميدانية للجيش الاوكراني عن تحركات الجيش الروسي وعن اهداف عسكرية وحيوية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بجنوب وشرق اوكرانيا.

( إن موسكو تتهم حلف الناتو بالمشاركة في الحرب الأوكرانية مقابل روسيا بتقديمه السلاح والذخيرة والدعم الإستخباراتي لأوكرانيا )

وجاءت هذه التصريحات الروسية بعد استهداف الجيش الاوكراني يمدافع هيمارس الصاروخية الامريكية لمواقع حساسة بدونيتسك والقرم. .

6- وطن امروز ..

سلطت صحيفة وطن امروز الضوء على ( تعرض منزل بيلوسي لهجوم ) واجاء في تفاصيل الخبر ..

اعلنت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي عن اقتحام مجهول لمنزلها في مدينة سان فرانسيسكو واشتباكه في عراك مع زوجها.

( بيلوسي قالت إنها لم تكن في المنزل وإن الشخص المجهول إستطاع تحطيم الباب وأن زوجها أصيب بجروح نقل إثرها للمستشفى)

الشرطة قالت انها القت القبض على المقتحم لكنها لم تكشف عن هويته ولا عن اسباب اقتحامه لمنزل بيلوسي بعد وفيما اذا كان قد اصيب بجروح ام لا. الا ان بيلوسي سبق وان اشارت لتلقيها تهديدات يعتقد انها من جماعات متطرفة .