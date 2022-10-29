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بالفيديو.. دبلوماسي إيراني سابق:

محور المقاومة سيسهم في تأديب من يقف وراء جريمة شيراز

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال الدبلوماسي الايراني السابق هادي سيد أفقهي إن امريكا كانت تخطط للضغط على ايران لترضخ في مفاوضات الغاء الحظر.

العالم – خاص بالعالم

وقال هادي افقهي خلال تغطية قناة العالم الاخبارية لمراسم تشييع شهداء حادث شيراز الارهابي إن ما يخيف اميركا هو التطور والتقدم في ايران. وأضاف إن محور المقاومة سيسهم في تاديب من يقف وراء الهجمات الارهابية لكي لايعيدوا مثل هذه الجرائم.

افقهي اضاف إن الذين يدعون وزيفا وكذبا بانهم يدافعون عن المراة والحرية باتوا يلتزمون اليوم الصمت ازاء جريمة شيراز. مشيرا الى أنه يجب التفكير بعملية الرد على منفذي الجرائم وحماتهم.

واشار افقهي الى انه عدة محافظات شهدت احتجاجات هادئة وتم حل المشاكل فيها من قبل المسؤولين، مضيفا أن السلطة القضائية ستقوم بمحاكمة الذين ساهموا في تاجيج اعمال الشغب خلال الايام الماضية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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