قطر ترد على تصريحات وزيرة ألمانية حول استضافتها كأس العالم

العالم - قطر

ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد استدعت سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

ولفت البيان إلى أن المذكرة عبرت عن "خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها سعادة السيدة نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات".

واستنكر بيان الخارجية القطرية صدور تلك التصريحات من الوزيرة الألمانية، قبل زيارتها المقررة لدولة قطر الأسبوع المقبل، واصفة هذا الأمر بأنه "يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات".

وعبّر البيان عن رفض تلك التصريحات، قائلا إنها صدرت "بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافاً لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود"، مشيرا إلى أن الدوحة سوف تنظم بطولة "من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب".

يذكر أنه قالت وزير الداخلية الألمانية : "لا يحق منح تنظيم المونديال لدولة تنتهك حقوق الإنسان".