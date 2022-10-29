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وزيرة خارجية البوسنة تدين الهجوم الارهابي في شيراز

وزيرة خارجية البوسنة تدين الهجوم الارهابي في شيراز
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أدانت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك السيدة بيسيرا توركوفيتش، الهجوم الارهابي الذي استهدف مرقد السيد احمد بن الامام موسى الكاظم (ع) في شيراز، واعربت عن تعاطفها مع الشعب والحكومة الايرانية.

العالم - ايران

وجاء في رسالة مواساة بعثتها وزيرة خارجية البوسنة الى نظيرها الايراني حسين امير عبداللهيان: "ببالغ الحزن تلقيت نبأ الهجوم على المزار الشيعي في مدينة شيراز جنوب إيران، والذي أسفر عن مقتل أبرياء وإصابة عدد كبير من الاشخاص، بالنيابة عن وزارة خارجية البوسنة والهرسك وبالأصالة عن نفسي أتقدم بأحر التعازي لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضافت بيسيرا توركوفيتش: نحن متحدون في إدانتنا القوية للهجمات المروعة على المدنيين ونواصل بثبات الوقوف معكم ومع المجتمع الدولي في مكافحة هذه الجرائم الهمجية، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

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