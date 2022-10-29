وزيرة خارجية البوسنة تدين الهجوم الارهابي في شيراز

العالم - ايران

وجاء في رسالة مواساة بعثتها وزيرة خارجية البوسنة الى نظيرها الايراني حسين امير عبداللهيان: "ببالغ الحزن تلقيت نبأ الهجوم على المزار الشيعي في مدينة شيراز جنوب إيران، والذي أسفر عن مقتل أبرياء وإصابة عدد كبير من الاشخاص، بالنيابة عن وزارة خارجية البوسنة والهرسك وبالأصالة عن نفسي أتقدم بأحر التعازي لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضافت بيسيرا توركوفيتش: نحن متحدون في إدانتنا القوية للهجمات المروعة على المدنيين ونواصل بثبات الوقوف معكم ومع المجتمع الدولي في مكافحة هذه الجرائم الهمجية، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.