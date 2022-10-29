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مجلس التعاون يدين تصريحات ألمانيا بشأن مونديال قطر

مجلس التعاون يدين تصريحات ألمانيا بشأن مونديال قطر
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أدانت الأمانة العامة لمجلس التعاون تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، الشهر المقبل.

العالم - قطر

وأكد الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان، اليوم السبت، أن دول الخليج الفارسي تدعم الدوحة تماماً في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية، من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين.

ووصف الحجرف تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بأنها "انتهاك للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية".

وأضاف الحجرف أن "قطر ماضية في تحقيق العديد من الإنجازات، وأن استضافة مونديال 2022 يعتبر مصدر فخر واعتزاز مستحق".

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

واستدعت الخارجية القطرية، أمس الجمعة، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر بشأن استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وهذه أول مرة تستدعي فيها الدوحة سفيراً احتجاجاً على تصريح لمسؤول في بلده بشأن استضافتها المونديال.

وانتقدت الوزيرة الألمانية سجل قطر في مجال حقوق الإنسان خلال مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية، وهو ما نفته الدوحة مراراً.

والأسبوع الماضي، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: إن بلاده "تجاهلت العديد من المزاعم بشأن المونديال، لكنها اكتشفت لاحقاً أنها تتعرض لحملة غير مسبوقة".

ومن المقرر أن تنطلق البطولة التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، يوم 20 نوفمبر المقبل، وقد وعدت الدوحة بتقديم أفضل نسخة للمونديال على الإطلاق.

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