جريمة شيراز نموذج لما يطبخ لإيران في الغرف السوداء بدعم أجنبي + فيديو

العالم – خاص بالعالم

لا يختلف اثنان بأن ما تشهده الجمهورية الإسلامية مؤخرا غير بعيد عما يطبخ في الغرف السوداء، بدعم أجنبي وتحريض مباشر من بعض دول الجوار في الخليج الفارسي.

وإزاء الأحداث الأخيرة وخصوصا الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن تلك الأحداث هي نتاج مؤامرة دول أجنبية.

اللواء سلامي وخلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز قال إن ما يجري جاء كمحصلة لتضافر جهود السياسات الأميركية والبريطانية والسعودية ضد إيران.

اللواء سلامي لفت إلى أن المؤامرة الشريرة قد تم التخطيط لها في غرف الفكر السياسي في البيت الأبيض، وطالب السعودية ووسائل إعلامها بالحذر وعدم زرع بذور الفتنة في البلاد، وتوعد بالانتقام من الأنظمة التابعة لأميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني.

وصرح سلامي قائلاً: "اليوم فلتنظر الأقمار الاصطناعية والأميركيون والإنجليس والصهاينة والسعوديون ووسائل إعلامهم التي تبث الأكاذيب وتثير الفتن وتريد أن تلطخ سمعة شعبنا.. فليشهدوا الحشود المجتمعة اليوم في شيراز.. هذه هي شيراز وهذه هي إيران الحقيقية.. الجميع جاؤوا ليؤكدوا أن الثورة الإسلامية لن تتأثر أبداً بأعداد قليلة من المخدوعين."

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أشار إلى الحشود الغفيرة التي شيعت للجثامين الطاهرة لشهداء الاعتداء الارهابي على مرقد أحد ابناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيراز، ومن هنا دعا اللواء سلامي الشباب إلى أ لا يصبحوا ألعوبة بيد الأعداء.

وشيع الإيرانيون في مسيرات حاشدة جثامين شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوبي البلاد.

وكان الهجوم الإرهابي استهدف المصلين في مرقد السيدأحمد بن الإمام الكاظم عليه السلام المعروف بـ"شاه جراغ"، راح ضحيته 15 شهيدا و19 جريحا.

وبحسب متابعين فإن الذي يضر بالشعب الإيراني في الوقت الحالي هو خشية أعداء هذا الشعب وسط دعوات التحلي باليقضة والحذر، بموازاة التأكيد على الوحدة والدفاع عن القيم الإسلامية والثورة وعدم السماح بتعريض أمن البلاد للخطر.

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