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بانوراما.. تحذير إيراني صريح اللهجة للسعودية وتوتر العلاقات بين مصر وتركيا

بانوراما.. تحذير إيراني صريح اللهجة للسعودية وتوتر العلاقات بين مصر وتركيا
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن الأحداث التي تشهدها إيران هي نتاج مؤامرة دول أجنبية. 

خاص العالم

وقال اللواء سلامي خلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز: إن المؤامرة الشريرة قد تم التخطيط لها في غرف الفكر السياسي في البيت الأبيض. وطالب السعودية ووسائل إعلامها بالحذر وعدم زرع بذور الفتنة في البلاد وتوعد بالإنتقام من الأنظمة التابعة لأميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها العام الماضي لعدم حدوث اي تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا على حد قوله.

ويأتي ذلك على خلفية اتفاقية الغاز والنفط الجديدة التي وقعتها انقرة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة مطلع الشهر الجاري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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