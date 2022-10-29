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السودان.. الآلاف يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة لحل أزمة البلاد

السودان.. الآلاف يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة لحل أزمة البلاد
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

احتج آلاف السودانيين  أمام مقر  بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم، على وساطتها بالأزمة السودانية بين العسكريين والمدنيين، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد العام الماضي.

العالم - السودان

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المتظاهرين أقاموا منصة مزودة بمكبرات صوت وحملوا لافتات كتب عليها “لا للتدخلات الأجنبية” و”لا للرباعية”، في إشارة إلى وساطة الأمم المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، فيما تمركزت قوات الشرطة على مقربة من الاحتجاج.

وأشارت “فرانس برس” إلى أن “المحتجين قاموا باحراق صور المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرثيس، وهم يهتفون “الله أكبر” و”نحن للدين فداء فليعد للدين مجده أو ترق كل الدماء”.

وتأتي التظاهرات مع تصعيد أعلنته بعض قوي الثورة بإغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة الخرطوم اليوم السبت، فيما يخشي مراقبون من انزلاق السودان نحو الفوضى في ظل التظاهرات والتظاهرات المضادة واتساع دائرة الرفض للتسوية السياسية المرتقبة.

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السودان.. الآلاف يتظاهرون في الخرطوم ضد وساطة الأمم المتحدة لحل أزمة البلاد

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