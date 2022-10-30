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الرئيس التونسي: على النيابة التحرك بشأن التطاول على رموز الدولة والاستقواء بالخارج

الرئيس التونسي: على النيابة التحرك بشأن التطاول على رموز الدولة والاستقواء بالخارج
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، على ضرورة أن تتحرك النيابة العامة بشأن التطاول على رموز الدولة والاستقواء بالخارج.

العالم - تونس

وأكد قيس سعيد على ضرورة تطبيق جملة من النصوص التي تحفظ مؤسسات الدولة لأن عديد القرائن والمؤشرات تدل على أن هناك من يسعى إلى ضرب الدولة في وجودها من خلال التطاول على رموزها، فضلا عن الارتماء في أحضان قوى أجنبية تتباهى بالتدخل في شؤون تونس والتعدي على سيادتها.

وشدد على أن الحريات مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة.

وصرح بأنه على النيابة العمومية القيام بدورها وعلى المحاكم تطبيق القانون.

وأوضح أنه لا يمكن أن يشفع لأحد لا الاستقواء بالخارج ولا أي موقع يتهيّأ له أنه يمكّنه من حصانة خاصة أو يتيح له الإفلات من العقاب.

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الرئيس التونسي: على النيابة التحرك بشأن التطاول على رموز الدولة والاستقواء بالخارج

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