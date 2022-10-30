اجتماع طارئ لحكومة الاحتلال اثر عملية كريات أربع

العالم - الإحتلال

وقال مكتب يائير لابيد في بيان، اليوم الأحد: "أجرى رئيس الوزراء يائير لابيد قبل قليل تقييما للوضع الأمني في أعقاب عملية كريات أربع، وأمر بتعزيز القوات الأمنية في المنطقة ابتداء من الليلة واستمرار التأهب في جميع الساحات".

ومساء أمس السبت قتل أحد المستوطنين الصهاينة وأصيب 5 آخرين، بينهم حالة حرجة وحالة متوسطة، بعد اطلاق المقاوم الفلسطيني محمد كمال الجعبري الرصاص تجاه مجموعة من الصهاينة، عند مدخل مستوطنة “كريات أربع” في الخليل.

وبينت وسائل اعلام صهيونية أن قوة مشتركة من أمن المستوطنة وفرق الإسعاف وصلت المنطقة، حيث هاجمهم المقاوم بالنيران فأصيب أحد أفراد الإسعاف الإسرائيلي بجراح خطيرة، كما أصيب اثنان من عناصر الأمن بجراح، وذلك قبل تمكن مسؤول أمن المستوطنة من دهس المقاوم الجعبري فاستشهد في المكان.

ووفقاً للمصادر فقد هاجم الجعبري دورية مسؤول أمن المستوطنة بالرصاص إلا أنها كانت مصفحة فتمكن الحارس من دهسه. في حين أفادت مصادر عبرية أن من بين الجرحى المستوطن الصهيوني “عوفر يوحنا”، وهو أحد أكثر المستوطنين تطرفاً في الضفة، بحسب ما أكدت مصادر فلسطينية.

قالت القناة 12 العبرية إن العملية لم تكن موجهة تجاه منزل عضو الكنيست الصهيوني المتطرف إيتمار بن جبير، حيث يتواجد المنزل بعيداً عن مكان العملية فيما حاول بن جبير استغلال الحدث لصالح دعايته الانتخابية.