أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

العالم - الصحافة الأيرانية

- رسالت ..

يوم مر للأمريكيين ببغداد .. الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني تبدأ مهامها .

- ابرار..

وزير الخارجية لنظيره الأوكراني .. مستعدون للتوسط لإيجاد وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا .

- جوان ..

بعد الأمم المتحدة , هولندا وأسبانيا تدينان الجريمة الإرهابية في مزار شاهجراغ بشيراز .

- جمهوري اسلامي ..

الكيان الصهيوني ينشر منظومة دفاع جوي صاروخي في الإمارات العربية المتحدة .

- كيهان ..

محافل إعلامية بتل أبيب تعترف بزيادة شعبية مجموعات عرين الأسود في الشارع الفلسطيني.

- مردم سالاري ..

محاولات أمريكية محمومة لعقد إجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي ضد إيران .

- وطن امروز ..

موسكو تنفي بشدة إستخدام أية مسيرات إيرانية في الحرب بأوكرانيا ..

- خراسان ..

مسيرات إحتجاجية ضخمة للمعارضة الباكستانية بزعامة عمران خان من البنجاب بإتجاه إسلام آباد.

- ارمان ملي ..

موسكو تتهم بريطانيا بالوقوف وراء تفجير أنبوب نورد إستريم الغازي.

- ابتكار ..

خبراء أمريكيون .. ليس أمام بايدن من خيار سوى مواصلة مفاوضات إحياء الإتفاق النووي.

- جام جم ..

وزير الخارجية المصري سامح شكري يعلن عن توقف مباحثات التطبيع بين القاهرة وأنقرة .

- ايران ..

إعلان حالة الطوارئ الأمنية بأمريكا تحسبا لقيام أنصار ترامب بأعمال عنف عشية الإنتخابات .

_ أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- ايران...

صحيفة ايران كتبت في الشأن اللبناني في مقالها ( دعوة للحوار الوطني )..

لم ينجح البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم اجراء اربع جلسات تصويت, الامر الذي دفع برئيس البرلمان نبيه بري لدعوة القوى السياسية لبدء حوار وطني بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية واصفا جلسات البرلمان في هذا الشأن بالمسرحية الفاشلة .

( إن لبنان مقبل بفشل البرلمان على تفاقم الفراغ السياسي مع إنتهاء مهام الرئيس اللبناني العماد ميشال عون)

خاصة مع كون حكومة نجيب ميقاتي , حكومة تصريف اعمال ناقصة الصلاحيات وعدم رغبة الاخير في تشكيل حكومة جديدة .

ان اهمية دعوة نبيه بري لبدء القوى السياسية لحوار وطني ترتبط بضرورة الانزلاق في متاهات فراغ سياسي خانق يدفع نحو تفجير الازمات الاقتصادية المتراكمة بلبنان .

2- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( نظرة على الإستراتيجية العسكرية الأمريكية الجديدة ) ..

وزير الدفاع الامريكي الجنرال لويد اوستن قال الاستراتيجية العسكرية الجديدة للولايات المتحدة تدور حول محور اعتبار الصين التهديد الاكبر لها وليس روسيا رغم الحرب التي تشنها الاخيرة على اوكرانيا.

( إن تصريحات اوستن تعطي فكرة واضحة بأن أمريكا تخطط لتعزيز نفوذها بجنوب شرقي آسيا والمحيط الهادئ مقابل الصين )

وبالطبع هذا لايعني تخفيف واشنطن لاجواء التوتر مع روسيا والتي بلغت مرحلة خطيرة , الا ان تركيز واشنطن الرئيسي يدور حول محور مواجهة تعاظم قدرات الصين العسكرية والاقتصادية .

ان امريكا التي تتزعم حلف الناتو لم تخف مخاوفها من التقارب المتزايد بين الصين وروسيا وقدرات ناشئة جديدة اخرى في العالم ,وتغير الموازين والمعادلات وبالتالي تغير النظام الدولي نفسه .

3- جوان ...

في تقريرها ( إحتمال فوز التيارات الأكثر تطرفا بالكيان الصهيوني ) كتبت صحيفة جوان ..

تدل نتائج استطلاعات الرأي في فلسطين المحتلة وتوقعات حافل صحفية امريكية ايضا بأن القوى والتنظيمات الصهيونية الاكثر تطرفا تحظى بحظ اكبر للفوز في انتخابات الكنيست يوم الثلاثاء القادم في الكيان الصهيوني .

( نتائج الإستطلاعات صبت لصالح فوز التحالف الذي يقوده ايتمار بن غفير الأكثر تطرفا وعداء للفلسطينيين )

ويحظى بن غفير الذي لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني من الاساس ,بتأييد المستوطنين والجماعات الصهيونية الاكثر تطرفا وعنصرية في فلسطين المحتلة .

ولا تستبعد محاف سياسية في تل ابيب ان يدخل بنغفير في تحالف مع الليكود بزعامة نتنياهو لايجاد اغلبية نيابية في الكنيست وتشكيل حكومة ائتلافية .

4- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( إيرلندا الشمالية وإحتمال تجديد الإنتخابات البرلمانية )..

يبدو ان رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك مقبل على اكثر من ازمة على صعيد مستقبل بريطانيا فالى جانب التحديات الاقتصادية الهائلة هناك تحرك قوي في اسكتلندالاجراء استفتاء آخر على الاستقلال , وهناك ايضا بدايات لازمة بايرلندا الشمالية مرة اخرى .

(وزير شؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية لم يستبعد إعادة الإنتخابات البرلمانية المحلية هناك لتفجر خلافات حول البركسيت)

الوزير" كريس هيتون هاريس" اذعن بوجود معارضة سياسية قوية في ايرلندا الشمالية للبركزيت , والواقع هم ان هناك مخاوف جدية في لندن من عودة ايرلندا لمسار المكالبة لانفصال عن بريطانيا خلف ذريعة معارضة البركزيت وهي نفس الذريعة التي انعشت مطالبات الاستقلال مرة اخرى باسكتلندا .

5- اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( الإمارات تشغل منظومة دفاع جوي "إسرائيلية ") ..

تحدثت محافل اعلامية في فلسطين المحتلة عن بدء الامارات بتشغيل منظومة "باراك" الصاروخية "الاسرائيلية " للدفاع الجوي تحسبا من ضربات صاروخية يمنية او بالمسيرات بعد فشل تمديد الهدنة في اليمن .

( قناة كان الصهيونية كشفت عن إعطاء حكومة الإمارات الضوء الأخضر لتفعيل منظومة باراك تحت إشراف خبراء عسكريين صهاينة)

وحسب قناة كان , تنشر الامارات وحدات من هذه المنظومة حول قاعدة الظفرة الجوية وحول منشآت نفطية واخرى حيوية .

ان الامارات اشترت هذه المنظومة من الكيان الصهيوني في اطار اتفاقية تعاون عسكري مشترك ابرمت العام الماضي .

6- مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في الشأن اللبناني في مقالها ( لبنان على عتبة ساعة الصفر )..

تنتهي المهام الرئاسية لرئيس اللبناني العماد ميشال عون يوم غد الاثنين , في ظل فشل البرلمان البناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية .

( إن لبنان يقف على عتبة الإنزلاق بفراغ سياسي بالغ الخطورة بعدم وجود رئيس للجمهوية وضعف صلاحيات حكومة تصريف الأعمال)

وكل ذلك في الوقت الذي تتفاعل فيه الازمات الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية في هذا البلد .

بالطبع ليس من المتوقع حدوث معجزة ما في الساعات الاخيرة , كتوصل الفرقاء لاتفاق ما او لايجاد مخرج مؤقت في اللحظات الاخيرة , ولكن مع ذلك كل شيئ ممكن في عالم السياسة .