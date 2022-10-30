انفجار ارهابي مزدوج يهز العاصمة الصومالية.. فماذا حصل؟

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وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد: "مواطنونا الذين قتلوا، بينهم أمهات وأطفالهم بين أذرهن، آباء لديهم ظروف صحية، وطلاب مدارس تم إرسالهم للتعلم ورجال أعمال كانوا يكافحون من أجل حياة عائلاتهم".

الهجوم الذي استهدف المدنيين نفذ بسيارتين ملغومتين، عند مفترق طرق بالقرب من وزارة التربية والتعليم ومدرسة بالعاصمة مقديشو، التفجير الاول اصاب جدران مبنى الوزارة، وبينما تجمع الناس ووصل سيارات الاسعاف لاسعاف المصابين، وقع الانفجار الثاني، مخلفا المزيد من الضحايا.

وقال آدم حسن وهو شاهد عيان: "لقد شاهدت الانفجار الأول ثم هربت من المنطقة، بينما انا في حالة صدمة من الانفجار الأول، هز انفجار آخر المنطقة نفسها ، وسقط قتلى وجرحى".

وقال شاهد عيان آخر أحمد أبو بكر: "كنت في منطقة الهجوم عندما وقع الانفجار الأول، وبعد ذلك هربت، ورأيت الكثير من القتلى، رحم الله القتلى وساعد الجرحى على الشفاء".



تفجير مزودوج، بالاضافة الى خسائره البشرية الضخمة، ترك اثاره على المكان ليعد للاذهان اكبر تفجير شهده الصومال في نفس المكان قبل خمس سنوات واسفر عن مقتل المئات، جرائم تحمل السلطات الصومالية حركة الشباب الارهابية المسؤولية عنها.