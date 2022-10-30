شاهد.. مراسم تشييع اثنين من شهداء هجوم شيراز الارهابي في ياسوج

العالم - خاص بالعالم

وحضر التشيع كافة الفئات العمرية في مدينة ياسوج، وسط التنديد بالاعتداء الإرهابي، والهتافات المناهضة لأميركا وأداتها في المنطقة.

يشار إلى أن إرهابيا مسلحا هاجم مساء يوم الأربعاء الـ27 من شهر أكتوبر الجاري، الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأدانت الأوساط الدولية والإقليمية الجريمة الإرهابي التي استباحت دم الأبرياء وهم في جوار مرقد أحد احافد رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

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