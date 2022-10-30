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وسط حضور مهيب..

شاهد.. مراسم تشييع اثنين من شهداء هجوم شيراز الارهابي في ياسوج

الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

وسط حضور مهيب، شيع أهالي مدينة ياسوج في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران جثامين شهدين من ضحايا الاعتداء الارهابي الذي في مرقد شاهجراغ -عليه السلام- بمدينة شيراز.

العالم - خاص بالعالم

وحضر التشيع كافة الفئات العمرية في مدينة ياسوج، وسط التنديد بالاعتداء الإرهابي، والهتافات المناهضة لأميركا وأداتها في المنطقة.

يشار إلى أن إرهابيا مسلحا هاجم مساء يوم الأربعاء الـ27 من شهر أكتوبر الجاري، الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأدانت الأوساط الدولية والإقليمية الجريمة الإرهابي التي استباحت دم الأبرياء وهم في جوار مرقد أحد احافد رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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وسط حضور مهيب.. شاهد.. مراسم تشييع اثنين من شهداء هجوم شيراز الارهابي في ياسوج

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