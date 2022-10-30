ما هي سياسات ايلون ماسك بعد شراء تويتر

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وزعم المالك الجديد للمنصة أن قرار شراء الموقع يهدف إلى مساعدة الإنسانية، حيث حدد الملياردير أهدافه للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي. وما أثار الجدل أكثر، نشر ماسك تسجيلاً يظهر دخوله مقر منصة تويتر، وهو يحمل حوضاً، قبيل إتمام صفقة الاستحواذ على المنصة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموضوع حيث كتبت نائلة صليبي: "إيلون ماسك يحكم قبضته رسميا على تويتر وما هي أهداف هذا الاستحواذ وخطره على خصوصية المستخدمين؟".

أما بنديوس فقد غرد متسائلا: "هل سيتم إلغاء سياسة التقييد التي انتهجتها تويتر على التغريدات التي تتضامن مع القضية الفلسطينية وتدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني بعد شراء إيلون ماسك لهذه المنصة التواصلية أم سيبقى الوضع على ما هو عليه؟"

فيما رأى محمد أن، اصرار ماسك على الاستحواذ او شراء امبراطورية تويتر بعد ان فشلت تلك الصفقة قبل عدة اسابيع، له معنى يتجاوز الجانب التجاري المعلن .اهمية تويتر حالياً تتفوق على اسلحة الحروب التقليدية من طائرات وصواريخ وسلاح نووي.