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حشود واحتفالات شعبية في وداع الرئيس اللبناني ميشال عون

حشود واحتفالات شعبية في وداع الرئيس اللبناني ميشال عون
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

منذ ساعات الصباح الأولى توافدت الحشود الشعبية إلى محيط القصر الجمهوري في بعبدا، وسط تعزيزات أمنية مشددة، استعداداً لمشاركة شعبية حاشدة من كل المناطق اللبنانية لوداع الرئيس الثالث عشر للجمهورية العماد ميشال عون.

العالم _ لبنان

تم تأجيل بدء المراسم إلى الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت بيروت، بعد أن كانت مقررة في الحادية عشر ظهراً وذلك بسبب كثافة الحشود المتوافدة إلى القصر “مما يسمح باكتمال المشهد الشعبي”. ومن المقرر، أن يخرج الرئيس عون من مكتبه ليودع كبار الموظفين والمستشارين، ثم تؤدي كتيبة من الحرس الجمهوري التحية للرئيس، وتعزف موسيقى الجيش والنشيد الوطني وموسيقى عرض حرس الشرف، ثم يتوجه إلى منصة خاصة أمام المواطنين ويلقي كلمة في المناسبة، ثم يغادر من بعدها الرئيس في السيارة الرئاسية قصر بعبدا وسط جموع المودعين متوجهاً الى الرابية.

وفي السياق أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في حديث أن الرئيس ميشال عون سيكون في الرابية قد تحرر من بعض القيود.

واشار الى أن عون قد يكون الرئيس الوحيد الذي دخل الى القصر الجمهوري من الشعب وخرج منه، والمسيرة ستكمل طريقها. وأوضح أن "هناك قيمة دستورية وسياسية لإمضاء مرسوم استقالة الحكومة لتقييد تصريف الأعمال والحضّ على انتخاب رئيس للجمهورية.

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