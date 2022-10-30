شاهد.. "الهالوين" يتحول الى مأساة في كوريا الجنوبية

العالم - خاص بالعالم

في أول احتفالات بالهالوين منذ ثلاث سنوات، وبعد رفع كوريا الجنوبية قيود جائحة كورونا، يقع حادث مأساوي للغاية تمثل بسقوط المئات في زقاق ضيق في منطقة إيتايون بالعاصمة سيئول.

وكانت المنطقة تشهد أول احتفالات بالهالوين من دون شرط ارتداء الكمامة منذ تفشي وباء كورونا، لكن سرعان ما تحولت الاحتفالات الى مشاهد مروعة لأشخاص عالقين في التدافع.

وأوضح مسؤول في الدفاع المدني الكوري الجنوبي أن التدافع وقع قرابة الساعة العاشرة ليلا، وأن العدد الكبير من الضحايا جاء نتيجة تعرض كثيرين للدهس خلال احتفالية هالوين.

وقامت فرق الإنقاذ بمحاولات إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا كانت إصاباتهم حرجة وفق وكالة يونهاب.

وأعلن رجال الإطفاء أن هناك تسعة عشر أجنبيا بين قتلى التدافع، من دون أن يحددوا جنسياتهم.

الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" الذي توجه إلى مكان المأساة مرتديا زي الإسعاف الأخضر اعرب عن أسفه 'لمأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول": "قلبي مثقل، ويصعب علي احتواء حزني'، اعلن الحداد العام كما أعد باجراء تحقيق صارم لتحديد أسباب المأساة".

الى ذلك أرسل الرئيس الأميركي جو بايدن تعازيه إلى سيول مؤكدا وقوف الولايات المتحدة 'إلى جانب' كوريا الجنوبية بعد التدافع المميت.

وفي وقت سابق، كتب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان عبر تويتر أن 'التقارير الصادرة من سيول مفجعة'.

بدوره، عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده 'الصادق والوقوف الى جانب كوريا الجنوبية فيما كتب المستشار الألماني أولاف شولتس من جهته على تويتر 'إنه يوم حزين لكوريا الجنوبية'.