الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني.

العالم - الإحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، إلى باب السلسلة.

ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.

وتتواصل الدعوات المقدسية إلى تكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

روابط ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البياتي يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار الصهريج شرقي بغداد

الاحتلال يقتحم منزل "الشهيد الجعبري" في الخليل ويعتقل شقيقه

شاهد بالفيديو... مراسل العالم: عون سيخرج من قصر بعبدا ولبنان يدخل الفراغ الرئاسي

السديس وغموض الاقالة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

لافروف:" بوتين مستعد لـ التفاوض بشأن أوكرانيا"