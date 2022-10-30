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مراسل العالم: عون سيخرج من قصر بعبدا ولبنان يدخل الفراغ الرئاسي

الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في بيروت إن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم القصر الجمهوري في بعبدا بعد ولاية استمرت ست سنوات، لتدخل البلاد في فراغ رئاسي مع فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد. 

العالم - مراسلون

وأوضح مراسلنا أن مراسم توديع رسمية ستجري لعون، فيما تستعد الجماهير الداعمة له وحزبه التيار الوطني الحر لتوديعه أمام القصر الجمهوري.

واشار مراسلنا، الى أن ميشال عون سيلقي كلمة يتناول فيها المرحلة التي تواجد فيها على سدة الرئاسة في قصر بعبدا، وكذلك العديد من الملفات.

وقبيل انتهاء ولايته الدستورية منتصف ليل الإثنين، كان عون قد حذر من انزلاق لبنان في الفوضى الدستورية بسبب عدم قدرة البرلمان على انتخاب خلف له في ظل حكومة تصريف أعمال غير كاملة الصلاحيات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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