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البياتي يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار الصهريج شرقي بغداد

البياتي يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار الصهريج شرقي بغداد
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

كشف السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن محمد البياتي، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة تخص انفجار صهريج الغاز في حي البنوك شرقي العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحادثة"، موكدا ان "الحادث ليس إرهابيا وإنما هو حادث سير".

وأضاف، أن "الانفجار حدث نتيجة غياب إجراءات السلامة"، مشيرا الى ان "الحالات الحرجة تبناها رئيس مجلس الوزراء من خلال ارسالهم الى الخارج للعلاج".

وأوعز البياتي بـ"ارسال مفرزة من مديرية الجنسية الى الجرحى الراقدين في المستشفى لمتابعة حالاتهم ولغرض تسهيل إجراءات السفر لمن هم بحاجة اليه".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، أن الانفجار ادى الى استشهاد 9 مواطنين و13 جريحا كحصيلة نهائية تم استحصالها من وزارة الصحة.

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البياتي يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار الصهريج شرقي بغداد

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