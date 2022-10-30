الصحة الإيرانية: لا وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي اليوم الأحد: خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و557 ألفا و437 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم إدخال 40 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و331 ألفا و767 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأضافت: أن 129 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وأشار التقرير إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبقى إجمالي عدد الوفيات 144 ألفا و571 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي اللقاحات المطعمة لغاية اليوم 154 مليونا و972 ألفا و801 جرعة.

وتم لغاية الآن إجراء 54 مليونا و358 ألفا و591 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد 19" في إيران.

وبحسب التقرير هنالك في الوقت الحاضر 3 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و17 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و218 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و210 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).