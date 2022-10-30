المقداد : استمرار العمل لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر

العالم- سورية

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأنشطة والمشاريع التي تم إنجازها بالتعاون بين فريق الأمم المتحدة في سورية ومختلف الجهات السورية المعنية وبشكل خاص وزارة الخارجية والمغتربين، حيث أكدا نجاح الجهود المشتركة في الكثير من المجالات وأن العمل يجب أن يستمر بوتيرة عالية لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم (2642).

وثمن الوزير المقداد الدور المهم لرضا خلال عمله منسقاً مقيماً في دمشق، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

بدوره توجه رضا بالتقدير والشكر للدعم والتعاون الذي لقيه من الجهات الحكومية السورية لتسهيل مهامه.

حضر اللقاء مديرة إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات بالوزارة رانيا الحاج علي، ومن مكتب الوزير يزن الحكيم ومدير مكتب المنسق المقيم فرانسيسكو غالتيري.