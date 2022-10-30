بدء نشاط مركز الخدمات القنصلية الإيراني لكأس العالم 2022 في قطر

العالم - إيران

وكتب "دهقاني" في مدونة له عبر الفضاء الافتراضي أن مراسم تدشين مركز الخدمات القنصلية حول مونديال 2022، جرت برعاية نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري "الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني" وحضور سفراء الدول الحاضرة في هذه الدورة من مباريات كأس العالم.

يذكر أن الدورة الثانية والعشرين لكأس العام 2022 لكرة القدم، ستنطلق لأول مرة باستضافة دولة عربية وخلال فصل الشتاء، بدءا من 20 نوفمير المقبل.

ويصنف المنتخب الإيراني لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية لهذه البطولة، الى جانب منتخبات بريطانيا وأميركا وويلز.