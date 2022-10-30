الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فصائل فلسطينية تبارك عملية أريحا البطولية

فصائل فلسطينية تبارك عملية أريحا البطولية
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

باركت فصائل فلسطينية، مساء اليوم الأحد، عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد الشباب الثائر قرب أريحا، والتي أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال، وارتقى على إثرها شهيدًا.

العالم - فلسطين

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، أنّّ هذه العملية وما سبقتها أمس في الخليل تجدد التأكيد على أنّ شعبنا الفلسطيني مصمم على التصدي للاحتلال وجرائمه المتواصلة.

ودعت الشعبيّة، إلى ضرورة استثمار حراك شعبنا في جميع مدن الضفة لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال والمقاومة باعتبارها طريق الشعب الفلسطيني للوحدة والتحرير والعودة.

من جهتها، باركت حركة المقاومة الشعبيّة في فلسطين، العملية البطولية، مبيّنةً أنّها تأتي وفاءً لدماء شهداء شعبناـ وانتصارًا لمعاناة الأسرى، وهي رد طبيعي على جرائم ومجازر الاحتلال.

واعتبرت الحركة في بيان لها، أنّ العملية تثبت مجددا قدرة الشباب الثائر المنتفض على ضرب منظومة أمن الاحتلال وإفشال مخططاته الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني.

وحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منفذ عملية أريحا البطولية، وأكدت أن شعبنا ماض في مقاومته ضد الاحتلال والمستوطنين، وأن جرائمه العدوانية لن تنال من عزيمته وستقابل بالمزيد من العمليات البطولية الموجعة".

روابط ذات صلة

استشهاد منفذ عملية الدهس في أريحا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بدء نشاط مركز الخدمات القنصلية الإيراني لكأس العالم 2022 في قطر

المقداد : استمرار العمل لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر

طيف سامـي تتسلم مهام عملها وزيرة للمالية العراقية

فصائل فلسطينية تبارك عملية أريحا البطولية

تسجيل 54 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة خلال الساعات الماضية

استشهاد منفذ عملية الدهس في أريحا