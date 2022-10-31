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بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تقرر وجوب تدمير "اسرائيل" أسلحتها النووية

بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تقرر وجوب تدمير
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

قررت لجنة في الأمم المتحدة مؤخرًا (الجمعة) بأغلبية 152 دولة وجوب تدمير سلطات الاحتلال الاسرائيلي للأسلحة النووية التي تمتلكها ووضع مواقعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

العالم - الاحتلال

اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم DISEC أو C1 ، هي إحدى اللجان الست للمنظمة الدولية التي تهدف إلى دراسة ومراقبة قضية الأسلحة النووية في العالم، وفي خطوة غير مسبوقة أطلقوا عليها بشأن الكيان الصهيوني: "الانضمام إلى معاهدة (حظر انتشار الأسلحة النووية) دون مزيد من التأخير." ، وعدم تطوير أو تصنيع أو اختبار أو حيازة أسلحة نووية ، والتخلي عن حيازة الأسلحة النووية ووضع كل ما لديها من أسلحة نووية غير آمنة. تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب وكالة معا.

ومن بين الدول الأربع التي صوتت ضد (بالإضافة إلى "إسرائيل") كانت كندا وميكرونسيا وبالاو والولايات المتحدة الأمريكية.

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