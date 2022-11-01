الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ملخص.. أحداث الاسبوع في شمال أفريقيا

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول والثاني من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى ، استعدادات القمة العربية في الجزائر والمشهد السياسي في تونس وخلفيات التفاهمات بين رئيسي مجلس النواب والدولة في ليبيا وعودة أساتذة التعاقد الى الشارع في المغرب وانتخابات لأداء المعارضة في موريتانيا.

العالم – المغاربية

وفي الجزء الأول، قال مراسل العالم توفيق تقرين إن الاستعدادات للقمة الرعبية المرتقبة قامت بها الجزائر منذ بدايات السنة الحالية مشيرا الى أن هذه القمة كانت مقررة في شهر مارس الماضي لكنها تأجلت لأسباب معينة.

وأكد أن السلطات الجزارية بذلت أقصى جهودها لإنجاح هذه القمة من خلال توجيه الاعلام من أجل شحن الهمم لإنجاح القمة العربية في دورتها هذا العام إلى جانب برامج أخرى تهدف كلها الى لم شمل الدول العربية تحت كلمة واحدة.

من جهتها قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي أن الرئيس التونسي قيس سعيد في وضع محرج جدا بين الانتقادات التي تطال المسار الحالي والقانون الانتخابي.

وأضافت أن الى حد الآن الرئيس قيس سعيد لم يصدر أي ردة فعل تجاه الدعوات المناوئة له ولقانونه الانتخابي الذي دعا اليه، بالرغم من وجود تسريبات تؤكد بأن تأجيل الانتخابات متوقعة.

وفي الجزء الثاني، قال ضيف البرنامج الباحث السياسي وليد بلقرون إن الجزائر وضعت الديباجة الأساسية لخارطة العمل العربي ومن خلال هذه الخارطة تعتزم الجزائر وضع القضية الفلسطينية على صدر القضايا.

وأضاف أن الملاحظ هو أن الأبواب التي اشادت بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الآن تعمل على أن هذه القمة فاشلة وإن بعض القادة لم يحضروا وإن ل تكون أبدا وفق ما خططت له الجزائر وحكموا بالموت على القمة قبل أن تولد.

من جهته قال العضو في مركز يوغرطة للاندماج المغاربي مقداد أسعد انه بالرغم من صعوبة انعقاد القمة العربية في ظل الظروف الراهنة إلا أن التواصل العربي ضروري جدا في وقت الأزمات.

وأكد أنه في ظل الاخطاء التي ارتكبتها بعض الانظمة في تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، لم يعد ينتظر الشارع من العربي قمة مصيرية وجاءت قمة الجزائر لتعيد البوصلة الى القضية الفلسطينية وترفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6420618

روابط ذات صلة

شاهد.. محاور اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الجزائر

الجزائر تدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

المغرب ينفي مغادرة بوريطة اجتماعًا تحضيريًا للقمة العربية في الجزائر

الخارجية التركية تصدر بيانا بشأن القمة العربية في الجزائر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس وزراء العراق يلغي جملة أوامر ويوجه بمراجعة عقود الحكومات السابقة

ردود فعل الناشطين السعوديين ازاء احتفال 'هالووین' بالسعودية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-11-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-11-2022

مشاهد من اعتقال فلسطيني بزعم محاولته خطف مستوطنة في طبرية

انتخابات 'الكنيست' وسط منافسة محتدمة!