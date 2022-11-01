ملخص.. أحداث الاسبوع في شمال أفريقيا

العالم – المغاربية

وفي الجزء الأول، قال مراسل العالم توفيق تقرين إن الاستعدادات للقمة الرعبية المرتقبة قامت بها الجزائر منذ بدايات السنة الحالية مشيرا الى أن هذه القمة كانت مقررة في شهر مارس الماضي لكنها تأجلت لأسباب معينة.

وأكد أن السلطات الجزارية بذلت أقصى جهودها لإنجاح هذه القمة من خلال توجيه الاعلام من أجل شحن الهمم لإنجاح القمة العربية في دورتها هذا العام إلى جانب برامج أخرى تهدف كلها الى لم شمل الدول العربية تحت كلمة واحدة.

من جهتها قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي أن الرئيس التونسي قيس سعيد في وضع محرج جدا بين الانتقادات التي تطال المسار الحالي والقانون الانتخابي.

وأضافت أن الى حد الآن الرئيس قيس سعيد لم يصدر أي ردة فعل تجاه الدعوات المناوئة له ولقانونه الانتخابي الذي دعا اليه، بالرغم من وجود تسريبات تؤكد بأن تأجيل الانتخابات متوقعة.

وفي الجزء الثاني، قال ضيف البرنامج الباحث السياسي وليد بلقرون إن الجزائر وضعت الديباجة الأساسية لخارطة العمل العربي ومن خلال هذه الخارطة تعتزم الجزائر وضع القضية الفلسطينية على صدر القضايا.

وأضاف أن الملاحظ هو أن الأبواب التي اشادت بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الآن تعمل على أن هذه القمة فاشلة وإن بعض القادة لم يحضروا وإن ل تكون أبدا وفق ما خططت له الجزائر وحكموا بالموت على القمة قبل أن تولد.

من جهته قال العضو في مركز يوغرطة للاندماج المغاربي مقداد أسعد انه بالرغم من صعوبة انعقاد القمة العربية في ظل الظروف الراهنة إلا أن التواصل العربي ضروري جدا في وقت الأزمات.

وأكد أنه في ظل الاخطاء التي ارتكبتها بعض الانظمة في تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، لم يعد ينتظر الشارع من العربي قمة مصيرية وجاءت قمة الجزائر لتعيد البوصلة الى القضية الفلسطينية وترفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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https://www.alalam.ir/news/6420618