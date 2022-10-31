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المغاربية وأحداث الأسبوع الساخنة - الجزء الأول

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى ، استعدادات القمة العربية في الجزائر والمشهد السياسي في تونس وخلفيات التفاهمات بين رئيسي مجلس النواب والدولة في ليبيا وعودة أساتذة التعاقد الى الشارع في المغرب وانتخابات لأداء المعارضة في موريتانيا.

العالم – المغاربية

وقال مراسل العالم توفيق تقرين إن الاستعدادات للقمة الرعبية المرتقبة قامت بها الجزائر منذ بدايات السنة الحالية مشيرا الى أن هذه القمة كانت مقررة في شهر مارس الماضي لكنها تأجلت لأسباب معينة.

وأكد أن السلطات الجزارية بذلت أقصى جهودها لإنجاح هذه القمة من خلال توجيه الاعلام من أجل شحن الهمم لإنجاح القمة العربية في دورتها هذا العام إلى جانب برامج أخرى تهدف كلها الى لم شمل الدول العربية تحت كلمة واحدة.

من جهتها قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي أن الرئيس التونسي قيس سعيد في وضع محرج جدا بين الانتقادات التي تطال المسار الحالي والقانون الانتخابي.

وأضافت أن الى حد الآن الرئيس قيس سعيد لم يصدر أي ردة فعل تجاه الدعوات المناوئة له ولقانونه الانتخابي الذي دعا اليه، بالرغم من وجود تسريبات تؤكد بأن تأجيل الانتخابات متوقعة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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