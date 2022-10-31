الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الصيني لبلينكن: الصين ستقف بحزم إلى جانب روسيا

وزير الخارجية الصيني لبلينكن: الصين ستقف بحزم إلى جانب روسيا
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

العالم - أسيا و الباسفيك

وحسب وكالة سبوتنيك قال برايس، "ناقش الوزير (بلينكن) الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بمسؤولية".

وأضاف "كما أثار الوزير قضية روسيا وأوكرانيا والتهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي".

وطبقا للبيان، أثار بلينكن أيضا قضية تدهور الوضع الإنساني والأمني ​​في هايتي.

يوم الخميس الماضي، تعهد وانغ يي بدعم بلاده لروسيا في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله، إن "الصين ستقف بحزم إلى جانب روسيا حتى يتمكن الشعب الروسي من الالتفاف تحت قيادة الرئيس (فلاديمير) بوتين للتغلب على الصعوبات وإزالة جميع العقبات وتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية".

وأكد وزير الخارجية الصيني أن "أي محاولة لعرقلة تقدم موسكو وبكين لن تنجح".

في سبتمبر/أيلول الماضي، عقد بلينكن ووانغ يي اجتماعا ثنائيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بمسؤولية وسط التوترات بين البلدين.

روابط ذات صلة

التفنن الأمريكي في صناعة الخصوم

الصين تعلن دعمها لإنضمام السعودية لمجموعة "بريكس"

بكين تؤكد فشل أي محاولة أمريكية لإعاقة توحيد الصين وتايوان

بلومبرغ: الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أحدهما بمدينة غازي عنتاب والآخر بقاعدة عسكرية على حدود سوريا.. وزارة دفاع تركيا وإستخباراتها يعقون اجتماعين مع 41 مجموعة مسلحة

كيان الاحتلال: 100انذار لتنفيذ عمليات قبل الانتخابات

الدفعة الأولى من لقاح الكوليرا  تصل اليوم إلى لبنان

إصابة مسعف واعتقال قيادي خلال اقتحام الاحتلال لجنين

"هيومن رايتس ووتش":النظام البحريني يستخدم قوانين العزل السياسي ضد المعارضة

الولايات المتحدة تنشر قاذفات ’بي-52’ القادرة على حمل أسلحة نووية في أستراليا