وزير الخارجية الصيني لبلينكن: الصين ستقف بحزم إلى جانب روسيا

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وحسب وكالة سبوتنيك قال برايس، "ناقش الوزير (بلينكن) الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بمسؤولية".

وأضاف "كما أثار الوزير قضية روسيا وأوكرانيا والتهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي".

وطبقا للبيان، أثار بلينكن أيضا قضية تدهور الوضع الإنساني والأمني ​​في هايتي.

يوم الخميس الماضي، تعهد وانغ يي بدعم بلاده لروسيا في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله، إن "الصين ستقف بحزم إلى جانب روسيا حتى يتمكن الشعب الروسي من الالتفاف تحت قيادة الرئيس (فلاديمير) بوتين للتغلب على الصعوبات وإزالة جميع العقبات وتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية".

وأكد وزير الخارجية الصيني أن "أي محاولة لعرقلة تقدم موسكو وبكين لن تنجح".

في سبتمبر/أيلول الماضي، عقد بلينكن ووانغ يي اجتماعا ثنائيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بمسؤولية وسط التوترات بين البلدين.