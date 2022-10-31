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حرب الروايات وأعمال الشغب في إيران

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت الى الحرب الاعلامية التي تستهدف الجمهورية الاسلامية في الأيام الأخيرة.

العالم – نوافذ

وقال الأستاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور علي فضل الله إن موضوع التأثير الاعلامي موضوع واسع كتب فيه الكثير.

وأشار الى أنه عام 1936 كان أول استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب الشهيرة في الولايات المتحدة حول انتخابات وكان إيجابيا في الوصول الى أهداف مدروسة ومنذ ذلك الحين وحتى الآن أصبح موضوع التأثير أكثر شيوعا ووصولا الى الاهداف.

وأضاف انه اليوم يوجد ثلاث مدارس أساسية في هذا الموضوع، المدرسة الأولى لوزير الاعلام النازي الذي قال كلمته الشهيره" اكذب اكذب حتى يصدق الناس" والمدرسة الثانية تقول "اصدق اصدق ثم اكذب" يعني إبني على جزء من الرواية صحيحا ثم إبني على ما تريد مشيرا الى إن هذا يجري طوال الوقت. كما أكد ان مدرستنا هي المدرسة المصداقية والتي يتم فيها ذكر الامور كما هي مع هامش من الصمت وان هذا ما يميزها عن الموضوعية.

من جهته قال الباحث السياسي هادي قبيسي إن العالم دخل في واقع جديد وهو الدمج بين صناعة الحدث وانتاج الحدث والرأي العام، مؤكدا انه بالبداية كانت هناك وسيلة اعلامية رسمية تستطيع أن تضلل لكن هناك تشكيك فيها لأن هذه الوسية تتحرك من قبل جهة معينة.

وأضاف انه عندما يأتي ناشط أو حساب الكتروني ويقوم بفعلا ما في الشارع لا يتم التشكيك به باعتبار إن هذا الانسان عادي كونه لا ينتمي لجهة سياسي، مشيرا الى انه هناك حالة تعقيد في صناعة الحدث والرأي الفردي والبناء عليه لصناعة أي عمل.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

هادي قبيسي – باحث سياسي

د. علي فضل الله – أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي

عبد الله الأحمد – باحث بالشؤون الدولية

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