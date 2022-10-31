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دوي انفجارات في كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا

دوي انفجارات في كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

العالم - أوروبا

ونشرت قناة TSN: "سمع دوي انفجارات في كييف، وأطفأت الأضواء في أجزاء مختلفة من المدينة.. سماع ما لا يقل عن خمس انفجارات في منطقة فيشيغورودسكي".

كذلك أوضح موقع Strana.ua أن 10 انفجارات وقعت في منطقة العاصمة كييف، واختفت الكهرباء والمياه في ضواحي العاصمة الأوكرانية. وكتب عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، في قناته على تطبيق "تلغرام": "نتيجة للهجمات على البنية التحتية الحيوية، تم قطع الطاقة عن جزء من العاصمة، ولا توجد إمدادات للمياه في بعض المناطق. جميع إدارات المرافق تعمل".

ووفقا لـ UNIAN: "يرتفع عمود من الدخان في سماء كييف".

كما ذكرت وكالة TSN أن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بكييف، أوليغ سينيغوبوف، أكد الضربات على المدينة. كما أعلن عمدة خاركوف، إيغور تيريخوف، عن ضربتين لمرافق البنية التحتية الحيوية، وأوقفت في المدينة مؤقتا حركة مترو الأنفاق.

كذلك تم الإبلاغ عن انفجارات أخرى في المناطق الأوكرانية جيتومير وريفنا وخميلنيتسكي.

وقد أعلن عن حالة التأهب لغارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتنفذ القوات المسلحة الروسية ضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا. وتأتي هذه الضربات، وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي نظمته كييف، وغيره من الهجمات على أهداف مدنية روسية. ووفقا لوزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، فقد أصيب نتيجة للضربات الصاروخية الروسية في 10 و11 أكتوبر فقط حوالي 30% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

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