طاجيكستان تنفي انتاج مسيرات إيرانية لصالح روسيا

العالم - ايران

ونصحت وزارة الخارجية في طاجيكستان، غوردون بأن "يتعامل بحذر مع مثل هذه التعليقات، وان يتحقق من دقة المعلومات المنشورة".

كما اتهم الصحفي الأوكراني ديمتري غوردون أوزبكستان بتجميع طائرات إيرانية بدون طيار لكن نفت وزارة الخارجية الأوزبكية، مزاعم بإنتاج طائرات إيرانية بدون طيار في البلاد بأمر من موسكو، وحثت كييف على اتخاذ إجراءات ضد نشر تقارير إعلامية مزيفة.

ودعت السلطات الأوكرانية إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وسائل الإعلام الأوكرانية من نشر اتهامات لا أساس لها من الصحة أو أي معلومات غير دقيقة أخرى عن أوزبكستان من شأنها أن تسيء إلى العلاقات الثنائية.

وفي مقابلة نشرها الصحافي الأوكراني ديمتري غوردون على يوتيوب، في 26 أكتوبر، مع رجل الأعمال الإسرائيلي المولود في روسيا، ليونيد نيفزلين، ادعى غوردون أن طائرات إيرانية بدون طيار يتم إنتاجها في أوزبكستان.

ودعا السياسي ونائب رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي "عليشير قديروف"، وزارتي الخارجية والدفاع في بلاده إلى رفض هذا الافتراء رسمياً وإجبار غوردون على الاعتذار.

وزعم غوردون في وقت لاحق بأنه مخطئ ولم يقصد أوزبكستان، بل طاجيكستان.