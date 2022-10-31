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عشية انتخابات الكنيست ..

شاهد: الحذر يسود الاراضي الفلسطينية المحتلة

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

القلق والحذر يخيم على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة غدا الثلاثاء.

العالم - خاص بالعالم

القلق مصدره الإنذارات التي تلقتها أجهزة استخبارات االاحتلال، حيث ذكرت قناة هيئة كان الإسرائيلية بأن الاستخبارات تقلت خلال الأيام الماضية نحو مئة إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية تزامنا مع انتخابات الكنيست.

وأشارت القناة إلى أن هذا العدد من الإنذارات يعد رقما قياسيا من الانذارت التي تلقتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال العام الأخير.

وبحسب القناة نفسها فإن الشرطة الإسرائيلية قد أوصت المستوطنين الذين لديهم رخصة سلاح بحمله خلال يوم الانتخابات خشية وقوع عمليات فلسطينية.

وفي سياق متصل ذكرت "القناة 12" العبرية أن مواقع العمليات الأخيرة التي نفذها الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه تشكل نقطة قلق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقالت إن العمليات لم تعد تحدث فقط في منطقة شمال الضفة الغربية ولكنها بدأت تتجه جنوبا باتجاه الخليل وأريحا'.

الإنذارات بتنفيذ عمليات خلال انتخابات الكنيست والعمليات الأخيرة دفعت الاحتلال إلى تعزيز قواته في منطقة الخليل، كما قرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وفضلا رفع حالة التأهب في القدس المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع انتخابات الكنيست.

ويذكر أن انتخابات الكنيست هي الـ25 في تاريخ الكيان الاسرائيلي والخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم تتمكن المنظومة السياسية التي تتشكل بعد كل انتخابات من الصمود لعدة أشهر ليتم بعدها الإعلان عن حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة.

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عشية انتخابات الكنيست .. شاهد: الحذر يسود الاراضي الفلسطينية المحتلة

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