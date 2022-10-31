الإعلام الأمني تكشف أسباب انفجار الصهريج شرقي بغداد

العالم ـ العراق

وأضاف ان "الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج"، مشيرا الى ان "الحادث عرضي بسبب الإهمال وفقدان إجراءات السلامة".

وأكد "عدم وجود مؤشرات جنائية أو إرهابية في حادث انفجار الصهريج"، لافتا الى انه "سيتم اتخاذ إجراءات بشأن دخول العجلات المحملة بالمشتقات إلى العاصمة بغداد".

يذكر ان قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، منع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية.

وهز انفجار عنيف السبت الماضي حي القاهرة شرقي بغداد، نتيجة انفجار صهريج غاز كان مركونا داخل ساحة لوقوف الشاحنات، وتسبب الانفجار في تطاير شظايا وأجزاء من الشاحنة على ملعب لكرة القدم ومقهى وعدد من المنازل، متسببا في سقوط قتلى وجرحى، بينهم منزل انهار نتيجة شدة القصف.