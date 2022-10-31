الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام الأمني تكشف أسباب انفجار الصهريج شرقي بغداد

الإعلام الأمني تكشف أسباب انفجار الصهريج شرقي بغداد
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن ان "حادث انفجار الصهريج في منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد يعود لأسباب فنية".

العالم ـ العراق

وأضاف ان "الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج"، مشيرا الى ان "الحادث عرضي بسبب الإهمال وفقدان إجراءات السلامة".

وأكد "عدم وجود مؤشرات جنائية أو إرهابية في حادث انفجار الصهريج"، لافتا الى انه "سيتم اتخاذ إجراءات بشأن دخول العجلات المحملة بالمشتقات إلى العاصمة بغداد".

يذكر ان قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، منع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية.

وهز انفجار عنيف السبت الماضي حي القاهرة شرقي بغداد، نتيجة انفجار صهريج غاز كان مركونا داخل ساحة لوقوف الشاحنات، وتسبب الانفجار في تطاير شظايا وأجزاء من الشاحنة على ملعب لكرة القدم ومقهى وعدد من المنازل، متسببا في سقوط قتلى وجرحى، بينهم منزل انهار نتيجة شدة القصف.

روابط ذات صلة

الخارجية الايرانية تعزي العراق في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد

البياتي يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار الصهريج شرقي بغداد

الرئيس العراقي يدعو إلى التحقيق في حادث انفجار صهريج بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 31-10-2022

لبنان: بري يحدد الخميس جلسة لتلاوة رسالة میشال عون

الإعلام الأمني تكشف أسباب انفجار الصهريج شرقي بغداد

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. واقع الكيان المأزوم عشية انتخابات الكنيست

إعلان مهم مرتقب لقوى المعارضة في البحرين 

بالصور.. مقتل قيادي في فصيل الجبهة الشامية الموالية لتركيا