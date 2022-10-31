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لبنان: بري يحدد الخميس جلسة لتلاوة رسالة میشال عون

لبنان: بري يحدد الخميس جلسة لتلاوة رسالة میشال عون
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس مجلس النّواب نبيه بري، المجلس النيابي إلى عقد جلسة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 3 تشرين الثّاني 2022، وذلك لتلاوة رسالة رئيس الجمهوريّة.

العالم ـ لبنان

وكان رئيس الجمهوريّة ميشال عون قد وجّه أمس،رسالةً إلى مجلس النواب بواسطة بري، عن "امتناع رئيس الحكومة المكلّف عن تأليف حكومة عملاً بأحكام المادّتين 53 (فقرة 4) و64 (بند 2) من الدّستور، وتأكيد حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للحكومة الّتي يرئس راهنًا، والّتي اعتُبرت مستقيلة عملًا بالمادّة 69 (فقرة 1، بند هـ).

في حين أنّ لبنان على مشارف خلّو سدّة الرّئاسة بانتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة، ما يشغر الموقع الأوّل في الدّولة ويفرغ السّلطة الإجرائيّة من القائم بها، أي مجلس الوزراء عملًا بالمادّتين 17 و65 من الدّستور".

ووقع عون أمس الاحد قبل خروجه من قصر بعبدا، مرسوم اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، مستقيلة. وردا على توقيع استقالة حكومة تصريف الاعمال في لبنان من قبل ميشال عون أكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة والمرسوم الذي قبل استقالتها يفتقر إلى أي قيمة دستورية.

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