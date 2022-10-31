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شاهد.. أكبر عرس جماعي في تاريخ اليمن بعدسة قناة العالم

الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

احتضنت العاصمة اليمنية صنعاء عرسا جماعيا هو الاكبر من نوعه في تاريخ اليمن لأكثر من عشرة الاف عريس وعروس.

العالم - مراسلون

اجواء فرائحية عاشتها العاصمة صنعاء وهي تحتفل بزفاف اكثر من عشرة آلاف عريس وعروس من مختلف المحافظات اليمنية، العرس الجماعي هو الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، ورعته الهيئة العامة للزكاة واستهدفت به شريحة الفقراء والمعدمين ممن لم يستطيعوا الزواج الى جانب اعداد كبيرة من الجرحى وابناء الشهداء والجاليات المستضعفة.

السعادة والفرح هنا بدت غامرة على وجوه العرسان وقد توشحوا بالملابس التقليدية المميزة وبسيوف مرفوعة على اكتافهم ويتراقصون في تناغم على وقع الاهازيج الشعبية والاناشيد الخاصة بمثل هكذا مناسبات.

مراسيم العرس شهد عدد من الفقرات المتنوعة والكلمات التي شددت على اهمية اقامة الاعراس الجماعية، وذلك للتخفيف عن الشباب الأعباء والتكاليف الباهضة التي يتطلبها الزواج وفي مقدمتها المهور والاشتراطات، ناهيك عن انها تهدف وفق كثيرين لتحصين الشباب ومواجهة الحرب الناعمة التي تستهدف حرفهم عن هويتهم الايمانية الى جانب انها تحقق مبدأ التكافل في اوساط المجتمع.

ويحسب لصنعاء التي تعيش تحديات وظروفا اقتصادية صعبة بسبب الحرب والحصار اقامتها للأعراس الجماعية وتزويج الالاف من الشباب من خلال مشروع العفاف الذي تنفذه هيئة الزكاة سنويا حيث استفاد منه خلال الثلاث سنوات الماضية اكثر من 26 الف شخص من الفئات الفقيرة وعكست هذه الفعاليات صورة من صور الصمود والتحدي في وجه العدوان.

المزيد من التفاصيل في المرفق..

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