ألمانيا تصف فوز لولا دا سيلفا بأنه انتصار للديمقراطية والمناخ

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قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بربوك للصحفيين خلال زيارة لآستانة: "الفائز الأكبر هو الديمقراطية البرازيلية لأن الانتخابات كانت متقاربة للغاية، ونزيهة".

وأضافت: "فائز كبير آخر هو مناخ العالم"، معربة عن أملها في الحفاظ على الغابات المطيرة.

وقالت الوزيرة الألمانية: "هذا القرار الذي اتخذه الناخبون البرازيليون يعطي الأمل في أن عملية إزالة الغابات المطيرة بشكل مفرط في البرازيل ستنتهي قريبا، والبرازيل ستصبح مرة أخرى رائدة في معركة أزمة المناخ".

وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس البرازيلي الجديد بقوله إنه يتطلع لـ "تعاون وثيق وموثوق" مع البرازيل "خاصة في مجالات التجارة وحماية المناخ".

وفاز اليساري لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل بعد تفوقه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.