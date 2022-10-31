العراق: الإطاحة بثلاثة إرهابيين بارزين خلال عمليات نوعية منفصلة في كركوك

العالم ـ العراق

وذكرت في بيان :"حيث تمكن رجال الوكالة من الإطاحة بأحد الإرهابيين الذي يتولى موقع مايسمى (أمني الداخل) في كركوك، ويعمل ضمن (4) مفارز تتألف جميعها من (16) عنصراً إرهابياً ضمن عصابات داعش، وكان مكلفاً بجمع المعلومات واستطلاع السيطرات والمواقع الأمنية المهمة والمحاكم ومراقبة بعض الضباط لغرض الاستهداف".

واضافت "أما الإرهابي الآخر فقد ألقي القبض عليه في الحويجة، ويعمل على نقل العناصر التي انتمت لعصابات داعش لغرض تثقيفهم ومتابعتهم في جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة، ومن خلال التحقيق معه تبين أن لديه (7) أشقاء جميعهم ضمن العصابات الإرهابية أحدهم قيادي بارز".

واشارت الوكالة، الى انه "نتيجة العمل المحكم والاستدلال بالمصادر، تمكنت وكالة الاستخبارات من القبض على إرهابي آخر في ناحية تازة التابعة لكركوك، الذي اعترف بمبايعة داعش عام 2014، وحمل السلاح ضد القوات الأمنية ضمن ما يسمى (ديوان الجند قاطع الرشاد - ولاية كركوك) ومن ثم تدرج بعدة مواقع ضمن العصابات الإرهابية".

واكدت "تصديق أقوال الإرهابيين الملقى القبض عليهم قضائياً وتقديمهم إلى جهات الطلب لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".