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بانوراما: تحذير ايراني للاتحاد الأوروبي والسعودية.. وفرص نجاح القمة العربية

بانوراما: تحذير ايراني للاتحاد الأوروبي والسعودية.. وفرص نجاح القمة العربية
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تحذير طهران لألمانيا والاتحاد الاوروبي من تحركهما نحو وضع حرس الثورة الاسلامية على ما يسمى 'قوائم الارهاب'، مؤكدة أن المقترح الاوروبي غير مسؤول.

خاص بالعالم

بدورها، رفضت الخارجية الايرانية التدخلات الاجنبية في شؤونها الداخلية، داعية السعودية الى احترام حسن الجوار، بينما أكد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي أن أمن البلاد خط أحمر.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تهيأ الرؤساء العرب لعقد قمتهم الحادية والثلاثين بالجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط ملفات شائكة وعالقة كالقضية الفلسطينية والحرب على سوريا والازمات الداخلية والخارجية وتداعيات الحرب في اوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما: تحذير ايراني للاتحاد الأوروبي والسعودية.. وفرص نجاح القمة العربية

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