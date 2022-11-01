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شاهد.. التطبيع السعودي مع الاحتلال يطفو على السطح

الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

يبدو أن القطاع المصرفي والإستثمارات ورقة جيدة للترويج للتطبيع بشكل سلس بين السعودية وكيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

واستقبلت السعودية، مدير بنك ليومي أكبر بنك في كيان الاحتلال الإسرائيلي سامر حاج يحيى الذي زار السعودية وكال المديح لولي العهد محمد بن سلمان.

وشهدت مواقع التواصل في العالم العربي تفاعلا واسعا مع تسارع وتيرة التطبيع السعودي الإسرائيلي، حيث كتبت "كوثر" حول هذا الموضوع: "الأحداث والتغلغل الخطير للصهاينة في المملكة تثبت ممارسة بن سلمان للتطبيع، وبانتظار الإعلان فقط".

وغرد "عدنان سعود" حول التطبيع السعودي كاتبا: "لماذا لا نحرك عقولنا ونرى الحقائق بصورة صحيحة الرؤساء العرب طبعوا مع إسرائيل تحت تأثير الضغوط الصهيوأميركية، وبقي إيران ولبنان ومقاومة فلسطين واليمن مستمرة بالمقاومة ندعمهم أو نقبل بالذل".

وعلق "زياد" قائلا ازاء هذا الموضوع: "جهز حالك، السعودية قريبا وقريبا جدا، معاهدة سلام مع "اسرائيل"..".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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