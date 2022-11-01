العمليات الفلسطينية تحشر الاحتلال بالزاوية ونشطاء التواصل يتفاعلون

العالم - خاص بالعالم

وشهدت شبكات التواصل في العالم العربي تفاعلا واسعا مع عملية كريات أربع، التي نفذها الشهيد محمد كامل الجعبري وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، ومع وصول عناصر كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى المكان، أقدموا على دهس الجعبري ما أدى إلى استشهاده.

وكتب "جورج خوري" حول هذا الموضوع مغردا: "بات واضحا أن نداء قيادة جماعة عرين الأسود لمختلف المناطق ومدن الضفة بالانخراط في أعمال المقاومة، ومواجهة الاحتلال، وجد تجاوبا فوريا في عملية كريات أربع في الخليل أولا، وفي مدينة أريحا مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين دهسا".



غرد "زهير" ازاء هذا الموضوع معلقا: "وطن هنا ومواطنون، فليرحل المستوطنون، وغدا اذا سطع اليقين كريات اربع لن تكون".



وعلقت "زهراء" حول هذا الموضوع كاتبة: "دائما ما يبهرنا الفدائي بقوة ثباته وحضور ذهنه التام دون خوف أو توتر، المجد كل المجد للفدائي الذي نعرفه و الذي لا نعرفه".



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