أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 1نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الأيرانية

- آرمان ملي ..

وزارة الأمن .. إلقاء القبض على ستة أشخاص بقضية جريمة مزار شاهجراغ الإرهابية .

- ابتكار ..

مساعد رئيس الجمهورية .. لم يعد بيد الأعداء أي خيار عسكري لا على الطاولة و تحتها.

- اطلاعات ..

وزير الخارجية لنظيره الأذربيجاني .. إيران تعارض بقوة تواجد أية قوات أجنبية بجنوب القوقاز .

- خراسان ..

إصلاحات على طراز بن سلمان .. إصدار المزيد من أحكام الإعدام بالسعودية .

- ايران ..

القضاء السعودي يصدر أحكاما بإعدام خمسة عشر شخصا بينهم ثمانية يافعين.

- جوان ..

الصهاينة يتوجهون لصناديق الإقتراع بأسلحتهم خوفا من ضربات المقاومة بخامس إنتخابات بثلاث سنوات.

- جمهوري اسلامي ..

الخارجية تندد بمواقف ألمانيا العدائية وفرض برلين حظرا غير قانوني على حرس الثورة.

- آفتاب يزد..

عودة الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا للسلطة بفوزه على الرئيس الحالي بولسونارو بالإنتخابات .

- ابرار..

منظمة مراقبة حقوق الإنسان .. النظام البحريني يصعد القمع والعزلة ضد المعارضة .

- كيهان ..

منظمة العفو الدولية .. البحرين دولة لامعنى للحديث عن الإنتخابات والديمقراطية فيها أبدا ..

- قدس ..

ضربات صاروخية روسية جديدة لمحطات الطاقة والبنى التحتية بأوكرانيا وإنقطاع الكهرباء بكييف .

- آرمان امروز ..

البرلمان اللبناني يستعد لعقد جلسة الخميس لمناقشة مصادقة عون على إقالة حكومة ميقاتي .

_ أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( الصهاينة يتوجهون لصناديق الإقتراع بأسلحتهم)..

عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة زرعت الرعب في قلوب الصهاينة والى حد دفعهم لحمل السلاح خلال توجههم للادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع في خامس انتخابات للكنيست اليوم خلال ثلاث سنوات.

( إن تصاعد المقاومة المسلحة بالضفة أسفر عن مصرع سبعة وعشرين صهيونيا وإصابة المئات منذ بداية العام)

وتحول ظهور مجموعات عرين الاسود الى كابوس مرعب اخر للصهاينة , كابوس يحمل مؤشرات قرب اندلاع انتفاضة مسلحة شاملة في الضفة الغربية وامتداداتها في عمق اراض 1948 ايضا .

وفي كل الاحوال عكست نتائج استطلاعات الرأي بفلسطين المحتلة حول الانتخابات احتمال عودة نتنياهو وتشكيل حكومة ائتلافية لليكود وحلفائه , كما عكست وجود عدم ثقة عميقة بامكانية خروج الكيان من دوامة تشكيل حكومات مهزوزة وضعيفة .

2- آرمان امروز ..

كتبت صحيفة ارمان امروز في مقال حول اوكرانيا يحمل عنوان (الحرب في منحدر الإنتهاء )..

لاتدل المؤشرات الخاصة بالحرب الاوكرانية بان هذه الحرب في طريقها للتوسع او انها ستدخل مرحلة اكثر خطورة مما هي عليه الان.

( من المستبعد أن يستخدم أي من الفرقاء السلاح النووي ومن المستبعد أيضا ان يتورط الناتو وروسيا في حرب مباشرة بأوكرانيا)

ان روسيا باتت تتحدث عن مفاوضات لانها حققت القسم الاعظم من اهدافها بضم اربعة مقاطعات اوكرانية ولا يبدو انها تريد المجازفة اكثر بالتوسع ودخول حرب استنزاف قد تؤدي في نهايتها الى حرب مع الناتونفسه , كما ان الغرب سأم وتعب من مطالبات اوكرانيا التي لانهاية لها بالدعم فهناك اجواء استياء داخلي في البلدان الغربية من وطأة تقديم الدعم لاوكرانيا على اقتصاديات هذه البلدان نفسها,

وربما يدفع هذا الفتور الغربي وخاصة احتمال تنصل اية ادارة جمهورية بالبيت الابيض من الالتزام بدعم اوكرانيا, بالرئيس الاوكراني لقبول حلول وسط على مرارتها لوقف الحرب عبر المفاوضات للحفاظ على ماتبقى من اوكرانيا .

3- ابتكار ..

صحيفة ابتكار تحدثت في مقالها ( الإمارات والسيطرة على جزيرة يمنية إستراتيجية )..

هناك انباء عن تسريع الامارات لعمليات بناء قاعدة عسكرية ومنشآت لاقامة قوات اماراتية بشكل دائم في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية في عنق مضيق باب المندب مدخل البحر الاحمر .

( إن الإمارات تعمل منذ العام الماضي على تكريس إحتلالها لجزيرة ميون اليمنية بشكل يوحي بأن أبو ظبي تخطط لضمها للإمارات)

ويبدو ان هناك تنسيق مع الكيان الصهيوني في هذا السياق المتلهف على اقامة مراكز وبؤر تجسس على حركة الملاحة البحرية في البحر الاحمر عبر التعاون مع الامارات , وهذا ما حدث من 2021 في جزيرة سقطرى اليمنية بالبحر الاحمر .

ان هناك سباق بين الامارات والسعودية لفرض الهيمنة على الجزر اليمنية بالبحر الاحمر

وخاصة على جزيرة ميون الاستراتيجية بالذات, لكن المعادلات قد تنهار بالكامل تبعا لمستجدات الحرب باليمن واحتمال هزيمة التحالف السعودي .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان تساءلت في مقالها ( من يعبد الطريق أمام "إسرائيل" للتواجد باليمن؟ ) قائلة ..

الامارات وسعت منذ اعترافها بالكيان الصهيوني عام الفين وعشرين من دائرة التعاون والتنسيق معه في مجال الهيمنة على العديد من الجزر اليمنية الاستراتيجية في البحر الاحمر .

(الإمارات أقامت قاعدة عسكرية بجزيرة سقطرى اليمنية بالتنسيق مع الكيان الذي أقام فيها بدوره مركزا للتجسس على الملاحة البحرية )

ويبدو ان السيناريو الاماراتي الصهيوني في طريقه للتكرار بشأن جزيرة ميون الاستراتيجية اليمنية ايضا .

وليس هذا فحسب فهناك انباء عن سيناريو في مرحلة الاعداد يتضمن تعبيد الطريق امام تدخل استخباراتي وعسكري صهيوني في مناطق نائية بجنوب اليمن ايضا لاغراض ترتبط بمخطط يستهدف وحدة الاراضي اليمنية بالتعاون مع الامارات وميليشيات مرتزقة بجنوب اليمن .

5- سياست روز ..

في مقالها ( عودة الفاشية والنازية لأوروبا) كتبت صحيفة سياسة روز..

القارة الاوروبية تشهد بشكل عام انتعاش القوى والتيارات والجماعات اليمينية العنصرية المتطرفة لالف سبب وسبب وربما ابرزها الضغوط المعيشية وتنامي مشاعر الكراهية العنصرية في المجتمعات الاوروبية. .

( إن إيطاليا تشهد عودة الفاشية الموسولينية للسلطة بروما , وألمانيا تشهد مسيرات إحتفالية للنازية كمؤشر علني لعودتها )

فوصول زعيمة التيار اليميني العنصري الاكثر تطرفا في ايطاليا جورجيا ميلوني لمنصب رئاسة الوزراء يحمل انذارا واضحا لاوروبا والعالم بشأن عودة الفاشستية بكل اهوالها وعنصريتها المقيتة , فميلوني لم تخف من ان اولويتها مواجهة الهجرة والمهاجرين الافارقة والاسيويين . من جانبها تعصف الرياح النازية بالمجتمع الالماني ولم يعد من الغريب ابدا ان تخرج مسيرات احتفالية للنازيين الجدد في برلين ومدن المانية اخرى وكأن هذا البلد في طريق العودة لالمانيا الهتلرية بثلاثينيات القرن الماضي.

ان اليمين العنصري المتطرف وصل السلطة بالسويد ايضا واقترب من السلطة بفرنسا وبولندا والدنمارك.