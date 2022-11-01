حفتر يهدد بخوض معركة فاصلة لتحرير ليبيا!

العالم- ليبيا

و نقلا عن تلفزيون "المسار" الليبي، هدد حفتر بخوض معركة فاصلة لتحرير البلاد، في حال إخفاق المساعي السلمية لإخراج القوات الأجنبية، وذكر أن التجارب برهنت أن "أي حل شامل أو مبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بمصادقة الشعب الليبي عليها".

وأردف حفتر: "نقترب اليوم من اتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد المسار نحو استعادة الدولة، سنتحرك انسجاماً مع إرادة الشعب الليبي بعد أن أوصلتنا كل المسارات السابقة إلى طريق مسدود".

ونوّه إلى أن قواته "تحث الشعب الليبي على التمسك بحق تقرير المصير وعدم الاعتماد على الأجندات الخارجية"، متهماً أطرافاً لم يسمها بالسعي "لإدارة الأزمة دون حلها بهدف إطالة عمرها بحجج واهية ومبادرات مشبوهة".

كما شدد حفتر على أهمية إخراج القوات الأجنبية من البلاد، منبهاً من أنه "إذا فشلت المساعي السلمية في ذلك، سنخوض معركة فاصلة من أجل تحرير البلاد"على حد قوله، معتبراً أن المشهد الليبي أضحى يختلف عما كان عليه من قبل، منوهاً إلى أنه "يشهد حراكاً شعبياً يتنامى لإحداث التغيير الجذري".

واعتبر حفتر " أن المشهد الليبي بات يختلف عما كان عليه من قبل، لافتا إلى أنه "يشهد حراكا شعبيا يتنامى لإحداث التغيير الجذري"، وفق ما ذكرت قناة "المسار".

ورحب حفتر بالمبعوث الاممي الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح، ومشيداً بالقرارات الأممية، التي تدعم الشعب الليبي، في تمسكه بمبدأ السيادة الوطنية، وفي المسار الذي يختاره لبناء دولته ومعالجة قضاياه. وذكر بما تعهد به المبعوث الأممي، بأنه لن يتبنى أو يدعم أي مبادرة لحل الازمة الليبية، إلا إذا كان مصدرها هو الشعب الليبي نفسه، صاحب المصلحة الأول والأخير، ونكبر فيه هذا الموقف.