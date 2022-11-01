ناشط سعودي: ابن زايد بات يحتمي بالصهاينة!

العالم - الامارات

واشار الباحث والناشط "فهد الغفيلي" في تغريدة على حسابه بتويتر الى الرعب الاماراتي من هجمات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، مؤكدا أن "ابن زايد بات يحتمي بأسياده الصـ.هــاينة..." حسب تعبيره.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، ان صورًا وتقارير أقمار صناعية حديثة التاريخ، أظهرت وجود بطاريات صواريخ دفاع جوي قرب قاعدة الظفرة العسكرية، جنوب أبوظبي، من طراز "باراك" إسرائيلية الصنع، وهي تعمل ضد الصواريخ الباليستية والجوّالة والطائرات المسيّرة المسلّحة، بحسب الصحيفة. واستذكرت الصحيفة العبرية، رصد عشر طائرات شحن كبيرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية في قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية، في نيسان الماضي. وكان تقرير لوكالة "رويترز" كشف عن شراء الإمارات نظام "سبايدر" الإسرائيلي المضاد للطائرات، وأيضًا شراء نظامًا "إسرائيليًا" آخر، من دون أن تحدد طرازه.