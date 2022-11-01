الانتخابات الخامسة لدى الاحتلال المفاجات في اثر النتائج

العالم - قضية اليوم

استطلاعات الراي حتى الساعات الاخيرة قبل ان تفتح صناديق الاقتراع اكدت ان كل طرف سيحافظ على مجموع ما لديه من مقاعد اي ستون مقعدا لتيار نتنياهو اليميني، وحوالي ٥٢ مقعدا لتيار لا لنتنياهوً، اي ان ايا منهم لن يستطع تشكيل حكومة جديدة بدون الاستعانه بالعرب او بالاخر، وبكل الاحوال فان المفاجاة لن تكون في النتائج لان النتائج تقريبا معلومة فقد يرتفع نتنياهو على حساب حلفاءه وتحديدا على حساب المتطرفين بن جفير وسمطرتش وقد يرتفع الاثنان على حساب نتنياهو وكذلك في معسكر لا لنتنياهو قد يرتفع لبيد على حساب تحالف جانتس ساعر او العكس لكن في كل الاحتمالات فان المعسكرين سياكل كل منهما من ذاته ، لكن تبقى المفاجاة الاهم التي ستؤثر على الجميع هي قدرة العرب على التصويت وحسم الامور لمصلحتهم، فاذا استطاع العرب ان يصلوا الى نسبة الحسم بكتلهم الثلاث تكون الصدمة لنتنياهو والذي لا يريد للعرب ان يزيدوا عن الثمانية مقاعد لانه فقط بهذه الطريقه من الممكن ان يحصل على اكثر من ستين مقعدا لكن في حال وصل الى العرب الى اثني عشر مقعدا وضخوا باصواتهم بمجملها للكتل الثلاث فان نتنياهو سيكون في موقف مزري، لكن نتنياهو الذي تفاخر بان وراءه معسكر يميني صلب في الاشارة الى الاحزاب الحريدية وحزب اليمين المتطرف بقيادة بن جفير وسمطرتش تشير التقديرات انه ما بعد الانتخابات وفي اثر التوصية به لن يسعى للتشكيل مع المتطرف بن جفير وسيعمل على فتح ابواب جديدة لتشكيل الحكومة، وعلى راس هؤلاء بيني جانتس وجدعون ساعر فنتنياهو يعرف ان بن جفير وسمطرتش سيعملان على ابتزازه وتحجيمه من خلال اشتراطات صعبة ومهينة له فبن جفير لا يخفي مطامعه في وزارة الامن الداخلي ، نتنياهو يريد الاثنين كمطية خلال التصويت لكن بعد صدور النتائج بساعة اذا ما ضمن ان التوصيات الاكبر لرئيس الكيان ستكون لصالحه فانه سيعمل على ان تكون الحكومة بحلفاءه الحريديم مع حزب "اسرائيلي" من يمين المركز لا يصبغه بصبغة التطرف ولا يزيد على كاهله الاعباء بالعكس يساعده على ان يكون مقبولا اكثر امام العالم فيما لو تحالف مع بن جفير وسمطرتش اللذان سيزيدانه رهقا ، اما لبيد ففي احسن احواله سيحتاج العرب وسيسعى الى التحالف معهم لان خياراته شبه معدومة ان يصل وحلفاءه الى الواحد وستين مقعدا دون احزاب العرب وتحديدا دون منصور عباس الذي اصبح يرتبط بشكل كبير بمعسكر لبيد جانتس وعليه فان فرصة لبيد لتشكيل حكومة تعتمد على ضخ ناخبيه الاصوات لمعسكره او حدوث مفاجاة لم ترصدها نتائج الاستطلاعات المختلفة .

فارس الصرفندي