الانتخابات الاسرائيلية وعقدة نتنياهو

العالم - مع الحدث

وأكد علي حيدر انه للمرة الاولی، يشهد كيان الاحتلال 5 انتخابات خلال 4 سنوات والأطرف من ذلك اجراء انتخابات وعدم تشكيل حكومة والذهاب الی انتخابات أخری وهذا ما حدث في "اسرائيل".

وأوضح ان الانتخابات في "اسرائيل" أصبحت أبعد من تنافس بين اليمين واليسار، فاليمين يكتسح الكنيست منذ 2019، لكن الانقسام بات داخل اليمين والسبب شخص بنيامين نتنياهو.

وقال حيدر ان الخلاف علی شخص نتنياهو، تسبب في انفصال عدد من الاحزاب اليمينية والتحاقها بأحزاب اخری تنتمي الی ايديولوجي مختلف وتتعارض معها وتختلف معها في كثير من القضايا، فتكاتفت معها فقط لمحاربة نتنياهو.

وأشار الی تشكيل احزاب جديدة بعد انفصال قادة من حزب الليكود بسبب الخلاف علی نتنياهو.

وبيّن حيدر ان الاحزاب المنفصلة من اليمين الاسرائيلي والمتحالفة مع اليسار شكلوا تحالف ضد نتنياهو لكنهم لم ينالوا النصاب اللازم لتشكيل حكومة فتحالفوا مع العرب بل واكثر من ذلك، مع حزب اسلامي ليفوزوا ضد نتنياهو.

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي حمدالله عفانه ان وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس أوصی بأن يكون هناك اغلاقاً تاماً علی الضفة الغربية يوم الانتخابات خوفاً من حدوث أي عملية ممكن ان تؤثر علی الانتخابات.

وأكد ان أي عملية للمقاومة الفلسطينية ستؤثر سلبياً علی يائير لابيد، مشيراً الی انتخابات عام 1996، حيث كانت المنافسة بين بيريس ونتنياهو وما أفشل بيريس وقتها، عملية القاء زجاجة حارقة علی باص أدت الی مقتل اسرائيليين وأثرت علی نتائج الانتخابات لصالح نتنياهو.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6421888