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ما سبب تعاقب الانتخابات المبکرة في 'اسرائيل'؟

ما سبب تعاقب الانتخابات المبکرة في 'اسرائيل'؟
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

يری خبراء ومراقبون ان بنيامين نتنياهو يشكل سبباً رئيسياً في تعاقب الانتخابات المبكرة في كيان الاحتلال وهو محور التجاذب فيها خلال السنوات الاخيرة. 

العالم - ما رأيكم

ويؤكد خبراء ان كيان الاحتلال يشهد للمرة الاولی في تاريخه 5 انتخابات خلال 4 سنوات والأظرف من ذلك اجراء انتخابات وعدم تشكيل حكومة والذهاب الی انتخابات أخری.

ويوضح خبراء ان الانتخابات في كيان الاحتلال أصبحت أبعد من تنافس بين اليمين واليسار، فاليمين يكتسح الكنيست منذ 2019، لكن الانقسام بات داخل اليمين والسبب شخص بنيامين نتنياهو.

ويقول مختصون في الشأن الاسرائيلي ان الخلاف علی شخص نتنياهو، تسبب في انفصال عدد من الاحزاب اليمينية والتحاقها بأحزاب اخری تنتمي الی ايديولوجيا مختلف وتتعارض معها وتختلف معها في كثير من القضايا، فتكاتفت معها فقط لمحاربة نتنياهو.

ويشير خبراء سياسيين الی تشكيل احزاب جديدة بعد انفصال قادة من حزب الليكود بسبب الخلاف علی نتنياهو.

ويبيّن مختصون في الشأن الاسرائيلي ان الاحزاب المنفصلة من اليمين الاسرائيلي والمتحالفة مع اليسار شكلوا تحالف ضد نتنياهو لكنهم لم ينالوا النصاب اللازم لتشكيل حكومة فتحالفوا مع العرب بل واكثر من ذلك، مع حزب اسلامي ليفوزوا ضد نتنياهو.

ويقول متابعون للشأن الاسرائيلي ان وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس أوصی بأن يكون هناك اغلاقاً تاماً علی الضفة الغربية يوم الانتخابات خوفاً من حدوث أي عملية ممكن ان تؤثر علی الانتخابات.

ويؤكد متابعون للشأن الاسرائيلي ان أي عملية للمقاومة الفلسطينية ستؤثر سلبياً علی يائير لابيد، مشيرين الی انتخابات عام 1996، حيث كانت المنافسة بين بيريس ونتنياهو وما أفشل بيريس وقتها، عملية القاء زجاجة حارقة علی باص أدت الی مقتل اسرائيليين وأثرت علی نتائج الانتخابات لصالح نتنياهو.

ما رأيكم:

  • كيف يبدو المشهد في الكيان عشية انتخابات الكنيست؟
  • أين مكامن الصراع بين القوى المتنافسة في ظل الانقسامات الحادة؟
  • هل تستمر الازمات التي اسفرزتها الانتخابات الاربع السابقة؟
  • ما تأثيرات مقاومة الضفة وترسيم الحدود مع لبنان في نتائجها؟

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